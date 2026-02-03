Ταϊλάνδη: Σκάνδαλο σε βουδιστικό ναό – Μοναχοί εντοπίστηκαν με όπλα, μεθαμφεταμίνη και πορνογραφικό υλικό

Μια ασυνήθιστη αστυνομική επιχείρηση σε βουδιστικό ναό στην Ταϊλάνδη αποκάλυψε ευρήματα που προκάλεσαν σοκ στην τοπική κοινωνία.

Τέσσερις βουδιστές μοναχοί συνελήφθησαν όταν, κατά τη διάρκεια αστυνομικής εφόδου στον ναό τους, εντοπίστηκε πορνογραφικό υλικό, σεξουαλικά βοηθήματα, αντλία διεύρυνσης πέους και λίστα με στοιχεία επικοινωνίας εκδιδόμενων γυναικών.

Οι θρησκευτικοί ηγέτες φέρεται να παραβίασαν τους όρκους τους, καθώς διατηρούσαν τα απαγορευμένα αντικείμενα στο Μοναστήρι Phrom Sunthon, στην επαρχία Chonburi.

Η αστυνομία πραγματοποίησε την έφοδο στις 27 Ιανουαρίου, έπειτα από αναφορές ότι οι μοναχοί κατείχαν όπλα και ναρκωτικά.

Δραματικά πλάνα από την επιχείρηση δείχνουν τους αστυνομικούς να ερευνούν τα υπνοδωμάτια, όπου βρέθηκαν χρήματα σε μετρητά, ένα πιστόλι, αντλία διεύρυνσης πέους, λίστα επαφών εκδιδόμενων γυναικών και συσκευή DVD με πορνογραφικό δίσκο τοποθετημένο στο εσωτερικό της.

Τρεις από τους μοναχούς φέρεται επίσης να βρέθηκαν θετικοί στη μεθαμφεταμίνη.

Οι αρχές συνέλαβαν τους Phra Supachai Jantawong (35 ετών), Phra Wirat Mukdasanit (45), Phra Thanapol Maison (59), καθώς και τον ηγούμενο του ναού, Phra Photisang Taebmuan.

Ο συνταγματάρχης Saksilp Kamnoedsin της Διοίκησης Εσωτερικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας (ISOC) της Chonburi δήλωσε ότι η έφοδος πραγματοποιήθηκε έπειτα από παράπονα κατοίκων για φερόμενη χρήση ναρκωτικών και όπλων στον χώρο του ναού.

«Οι τρεις μοναχοί που βρέθηκαν να κάνουν χρήση ναρκωτικών θα παραδοθούν στην αστυνομία και στις αρμόδιες αρχές για αποκατάσταση. Ο ηγούμενος θα παραδοθεί στην αστυνομία για ανάκριση και στη συνέχεια θα απελαθεί στη χώρα καταγωγής του», είπε.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι τρεις μοναχοί θα σταλούν σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ενώ ο ηγούμενος παραδόθηκε στις μεταναστευτικές αρχές για περαιτέρω έρευνα.

Ο φερόμενος ως χρήστης ναρκωτικών, Supachai Jantawong, υποστήριξε ότι λάμβανε μεθαμφεταμίνη για περίπου τρία χρόνια «για να διαχειρίζεται τον σωματικό πόνο από διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση».

Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Βουδισμού, περίπου το 93,4% του πληθυσμού της Ταϊλάνδης είναι βουδιστές, ενώ στη χώρα λειτουργούν περίπου 45.000 ναοί.