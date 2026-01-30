Τηλεθέαση (29/1): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στην πρωινή ζώνη την Πέμπτη;

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Πέμπτη (29/1).

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό κέρδισαν οι «Αταίριαστοι» με 16,5%, ενώ στο δυναμικό κοινό πρώτη ήρθε η «Super Κατερίνα» με 13,5%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

SKAI – Αταίριαστοι 16,5%

ALPHA – Super Κατερίνα 11,8%

MEGA – Buongiorno 11,6%

ANT1 – Το Πρωινό 11%

OPEN – 10 παντού 10%

STAR – Breakfast@Star 6,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό