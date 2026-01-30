Τηλεθέαση (29/1): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στην πρωινή ζώνη την Πέμπτη;

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Πέμπτη (29/1).
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό κέρδισαν οι «Αταίριαστοι» με 16,5%, ενώ στο δυναμικό κοινό πρώτη ήρθε η «Super Κατερίνα» με 13,5%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- SKAI – Αταίριαστοι 16,5%
- ALPHA – Super Κατερίνα 11,8%
- MEGA – Buongiorno 11,6%
- ANT1 – Το Πρωινό 11%
- OPEN – 10 παντού 10%
- STAR – Breakfast@Star 6,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Super Κατερίνα 13,5%
- MEGA – Buongiorno 12,8%
- SKAI – Αταίριαστοι 11,7%
- ANT1 – Το Πρωινό 9,7%
- STAR – Breakfast@Star 7,2%
- OPEN – 10 παντού 5,9%