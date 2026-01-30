Τηλεθέαση (29/1): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στην πρωινή ζώνη την Πέμπτη;

  • Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Πέμπτη (29/1).
  • Την πρωτιά στο γενικό κοινό κέρδισαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 16,5%.
  • Στο δυναμικό κοινό, πρώτη ήρθε η «Super Κατερίνα» του ALPHA με 13,5%.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών την Πέμπτη (29/1).

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό κέρδισαν οι «Αταίριαστοι» με 16,5%, ενώ στο δυναμικό κοινό πρώτη ήρθε η «Super Κατερίνα» με 13,5%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • SKAI – Αταίριαστοι 16,5%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 11,8%
  • MEGA – Buongiorno 11,6%
  • ANT1 – Το Πρωινό 11%
  • OPEN – 10 παντού 10%
  • STAR – Breakfast@Star 6,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Super Κατερίνα 13,5%
  • MEGA – Buongiorno 12,8%
  • SKAI – Αταίριαστοι 11,7%
  • ANT1 – Το Πρωινό 9,7%
  • STAR – Breakfast@Star 7,2%
  • OPEN – 10 παντού 5,9%

 

