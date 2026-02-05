Τρίκαλα: Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Δείτε φωτογραφίες

Σύνοψη από το

  • Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μετά την έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών.
  • Πραγματογνώμονες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και όχημα της ΕΜΑΚ από τη Λάρισα βρίσκονται στο χώρο για τη συνέχιση των επιτόπιων ερευνών.
  • Συνεχίζεται παράλληλα το ανακριτικό έργο, με στόχο να ριχθεί φως στα αίτια της έκρηξης και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βιολάντα Τρίκαλα

Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκε έκρηξη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών.

Πραγματογνώμονες βρίσκονται στο χώρο του εργοστασίου προκειμένου να συνεχιστούν οι επιτόπιες έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι καταθέσεις μαρτύρων.

Στον χώρο, έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από την Λάρισα αλλά και οι πραγματογνώμονες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες στο κομμάτι που προκάλεσε την έκρηξη.

Παράλληλα συνεχίζεται το ανακριτικό έργο έτσι ώστε να ριχθεί φως στο τι υπήρχε, τι δεν λειτουργούσε σωστά και να αποδοθούν στη συνέχεια οι ποινικές ευθύνες από την πλευρά της εισαγγελίας που έχει αναλάβει την υπόθεση.

