Τρίκαλα: Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Δείτε φωτογραφίες

Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκε έκρηξη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών.

Πραγματογνώμονες βρίσκονται στο χώρο του εργοστασίου προκειμένου να συνεχιστούν οι επιτόπιες έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι καταθέσεις μαρτύρων.

Στον χώρο, έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από την Λάρισα αλλά και οι πραγματογνώμονες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες στο κομμάτι που προκάλεσε την έκρηξη.

Παράλληλα συνεχίζεται το ανακριτικό έργο έτσι ώστε να ριχθεί φως στο τι υπήρχε, τι δεν λειτουργούσε σωστά και να αποδοθούν στη συνέχεια οι ποινικές ευθύνες από την πλευρά της εισαγγελίας που έχει αναλάβει την υπόθεση.