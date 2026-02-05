Μπρούκλιν Μπέκαμ: Αφαίρεσε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φαίνεται να αφαίρεσε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, σε ένα ακόμη συντριπτικό πλήγμα εν μέσω της οικογενειακής τους διαμάχης.

Τον περασμένο μήνα, ο αποξενωμένος γιος του 50χρονου Σερ Ντέιβιντ και της 51χρονης Βικτόρια, εξέδωσε μια καυστική δήλωση όπου δήλωσε δημόσια ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του.

Ο 26χρονος Μπρούκλιν φαίνεται τώρα να κατάφερε ένα ακόμη συντριπτικό πλήγμα στον πατέρα του, αλλάζοντας το τατουάζ που έχει δημιουργήσει για να τον τιμήσει.

Το μεγάλο τατουάζ με την άγκυρα, που έχει κάνει στο πάνω δεξί του χέρι, κάποτε έφερε τη λέξη «μπαμπάς».

Ακριβώς από κάτω υπήρχε το μήνυμα «Σ’ αγαπώ, Bust» – το αξιαγάπητο παρατσούκλι του Ντέιβιντ για το πρωτότοκο παιδί του.

Ωστόσο, νέες φωτογραφίες που έλαβε η Sun φαίνεται να δείχνουν ότι το Μπρούκλιν έχει καθαρίσει με λέιζερ τον φόρο τιμής.