Μπρούκλιν Μπέκαμ: Αφαίρεσε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Σύνοψη από το

  • Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φαίνεται να αφαίρεσε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, σε ένα ακόμη συντριπτικό πλήγμα εν μέσω της οικογενειακής τους διαμάχης.
  • Τον περασμένο μήνα, ο αποξενωμένος γιος του Σερ Ντέιβιντ, εξέδωσε μια καυστική δήλωση όπου δήλωσε δημόσια ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του.
  • Το μεγάλο τατουάζ με την άγκυρα στο χέρι του, που κάποτε έφερε τη λέξη «μπαμπάς» και το μήνυμα «Σ’ αγαπώ, Bust», φαίνεται πλέον να έχει καθαριστεί με λέιζερ, σύμφωνα με νέες φωτογραφίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Αφαίρεσε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φαίνεται να αφαίρεσε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, σε ένα ακόμη συντριπτικό πλήγμα εν μέσω της οικογενειακής τους διαμάχης.

Τον περασμένο μήνα, ο αποξενωμένος γιος του 50χρονου Σερ Ντέιβιντ και της 51χρονης Βικτόρια, εξέδωσε μια καυστική δήλωση όπου δήλωσε δημόσια ότι δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του.

Ο 26χρονος Μπρούκλιν φαίνεται τώρα να κατάφερε ένα ακόμη συντριπτικό πλήγμα στον πατέρα του, αλλάζοντας το τατουάζ που έχει δημιουργήσει για να τον τιμήσει.

Το μεγάλο τατουάζ με την άγκυρα, που έχει κάνει στο πάνω δεξί του χέρι, κάποτε έφερε τη λέξη «μπαμπάς».

Ακριβώς από κάτω υπήρχε το μήνυμα «Σ’ αγαπώ, Bust» – το αξιαγάπητο παρατσούκλι του Ντέιβιντ για το πρωτότοκο παιδί του.

Ωστόσο, νέες φωτογραφίες που έλαβε η Sun φαίνεται να δείχνουν ότι το Μπρούκλιν έχει καθαρίσει με λέιζερ τον φόρο τιμής.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σφοδρές αντιδράσεις για το διαφημιστικό σποτ του ΕΟΠΑΕ με τον «ΑΙ χρήστη ναρκωτικών»

Ουρολοιμώξεις: Ποια διατροφή αυξάνει τις υποτροπές – Πώς να τις προλάβουμε

Ειδικό επίδομα ύψους 1.475 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως αύριο στα ΑΤΜ

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
09:46 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Εξιτήριο για τον Κώστα Σόμμερ: «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω» – Στο πλευρό του η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη

Εξιτήριο πήρε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) ο Κώστας Σόμμερ μετά την ολιγοήμερη νοσηλεία του ...
09:34 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Ξυγκόρου: «Δεν κάνω σιδέρωμα είναι περιττό – Όταν τα βάλεις δεν θα τσαλακωθούν;»

Η “Πολυξένη” από «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», Ευγενία Ξυγκόρου, μιλά για τις εξελί...
01:01 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Κέιτ Μίντλετον: Το βιωματικό της βίντεο – μήνυμά για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου – χθες Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου – η Πριγκίπισσα τ...
00:25 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Γιούλη Τσαγκαράκη για Κάρμεν Ρουγγέρη: «Με έχει βοηθήσει προσωπικά παρά πολύ, σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής μου»

Στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου μίλησε η Γιούλη Τσαγκαράκη. Στη συνέντ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα