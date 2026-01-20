Μπρούκλιν Μπέκαμ: Δε θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου

  • Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δηλώνει ανοιχτά ότι δεν επιθυμεί καμία συμφιλίωση με τη μητέρα και τον πατέρα του, με τις σχέσεις τους να βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους.
  • Κατηγορεί τους γονείς του πως προσπαθούν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, αναφέροντας ότι «η σύζυγός μου αντιμετωπίζεται συνεχώς με ασέβεια από την οικογένειά μου».
  • Ο 26χρονος στράφηκε προσωπικά εναντίον της Βικτόρια Μπέκαμ, κατηγορώντας την ότι «ανέτρεψε τον γάμο» του και «έκλεψε τον πρώτο του χορό». Ο πατέρας του φέρεται επίσης να έθεσε όρο για συνάντηση χωρίς τη σύζυγό του.
Μπρούκλιν Μπέκαμ: Δε θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου

Οι σχέσεις του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους διάσημους γονείς του, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ, φαίνεται πως βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους. Ο 26χρονος γιος του ζευγαριού, μέσα από νέες δηλώσεις του, βάζει τέλος σε κάθε πιθανότητα επανασύνδεσης, δηλώνοντας ανοιχτά ότι δεν επιθυμεί καμία συμφιλίωση με τη μητέρα και τον πατέρα του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κατηγορεί τους γονείς του πως προσπαθούν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, τόσο πριν όσο και μετά τον γάμο τους. «Η σύζυγός μου αντιμετωπίζεται συνεχώς με ασέβεια από την οικογένειά μου, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθήσαμε να ενωθούμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της οικογενειακής έντασης.

Οι φήμες για ρήξη ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες. Το BBC επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του Sir David και της Lady Beckham, ζητώντας σχόλιο, ωστόσο το ζευγάρι δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά τη διαμάχη. Παρ’ όλα αυτά, ο Μπρούκλιν υποστήριξε ότι έχει δεχθεί «ατελείωτες επιθέσεις από τους γονείς μου, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια, οι οποίες στάλθηκαν στον Τύπο κατόπιν εντολής τους».

Ο 26χρονος δεν δίστασε να στραφεί και προσωπικά εναντίον της μητέρας του, κατηγορώντας τη Βικτόρια Μπέκαμ ότι «ανέτρεψε τον γάμο» του το 2022, ακυρώνοντας την κατασκευή του νυφικού της Νικόλα Πελτς την τελευταία στιγμή. Όπως είπε, η Νικόλα ήταν ενθουσιασμένη να φορέσει ένα σχέδιο της πεθεράς της, αλλά αναγκάστηκε να βρει άλλο νυφικό εσπευσμένα. Εκείνη την περίοδο, δημοσιεύματα ήθελαν τη Νικόλα να είχε αρνηθεί να φορέσει δημιουργία της Lady Beckham.

Η ίδια η Νικόλα, ωστόσο, είχε δηλώσει αργότερα στους Times πως η πεθερά της απλώς συνειδητοποίησε ότι το ατελιέ της δεν θα προλάβαινε να ολοκληρώσει το φόρεμα εγκαίρως, διαψεύδοντας τις φήμες για έντονη διαμάχη.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κατηγόρησε επίσης τη μητέρα του πως «έκλεψε τον πρώτο του χορό» στο γάμο. «Μπροστά σε 500 καλεσμένους, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου επρόκειτο να χορέψω ρομαντικά με τη σύζυγό μου, αλλά η μητέρα μου περίμενε να χορέψει μαζί μου. Χόρεψε πολύ ανάρμοστα πάνω μου μπροστά σε όλους. Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα πιο άβολα ή ταπεινωμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, αποκάλυψε ότι εκείνος και η σύζυγός του είχαν ταξιδέψει στο Λονδίνο για τα γενέθλια του πατέρα του, ωστόσο πέρασαν μια εβδομάδα «κλεισμένοι στο ξενοδοχείο, προσπαθώντας να προγραμματίσουν ποιοτικό χρόνο μαζί του». Το ζευγάρι δεν παρέστη τελικά στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Sir David τον Μάιο και δεν έκανε καμία δημόσια ανάρτηση για την περίσταση, γεγονός που αναζωπύρωσε τα σενάρια ρήξης.

Σύμφωνα με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, όταν ο πατέρας του δέχτηκε τελικά να τον συναντήσει, του έθεσε ως όρο να μην είναι παρούσα η σύζυγός του, κάτι που εκείνος χαρακτήρισε «χαστούκι στο πρόσωπο». Ο νεαρός κατέληξε λέγοντας πως η οικογένειά του αρνήθηκε να τον δει ακόμη και κατά τη διάρκεια επόμενου ταξιδιού του στο Λος Άντζελες, δείχνοντας πως η ρήξη τους δεν έχει γεφυρωθεί.

