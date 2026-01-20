Μπρούκλιν Μπέκαμ: Επίθεση στους γονείς του Ντέιβιντ και Βικτόρια – «Δεν θέλω να συμφιλιωθούμε»

«Είναι πολύ αργά» για τη Βικτόρια και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να επανορθώσουν με τον γιο τους Μπρούκλιν, δήλωσε μια πηγή, μετά το εκπληκτικό ξέσπασμα στο Instagram εναντίον της οικογένειάς του – η οποία, σύμφωνα με την πηγή, ήταν «αμείλικτη» στο να δημιουργεί προβλήματα στον γιο και τη νύφη τους.

Ο 26χρονος Μπρούκλιν εξέδωσε μια συγκλονιστική δήλωση τη Δευτέρα, στην οποία κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπάθησαν να σαμποτάρουν τον γάμο του με τη Νίκολα Πέλτζ, οργανώνοντας «ατελείωτες επιθέσεις» σε «ιδιωτικά και δημόσια» άτομα και βάζοντας το «Μάρκετ Μπέκαμ» πάνω από όλες τις άλλες οικογενειακές αξίες.

«Όσο κι αν αυτό ακούγεται τρελό και ανόητο, όλα όσα είπε ο Μπρούκλιν στη δήλωσή του είναι αληθινά», δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση στο Page Six.

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου»

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ «δεν είχε άλλη επιλογή» από το να σπάσει τη σιωπή του για τη μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη.

Σε μια μακροσκελή δήλωση, που μοιράστηκε μέσω των Instagram Stories του τη Δευτέρα, ο μεγαλύτερος γιος του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια Μπέκαμ κατέβαλε προσπάθεια να «πει την αλήθεια για… ορισμένα από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί» από τους γονείς του, τα οποία «συνεχίζουν να δημοσιεύονται στον Τύπο» για τον ίδιο και τη σύζυγό του, Νίκολα Πέλτζ.

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», έγραψε ο 26χρονος. «Δεν με ελέγχουν, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου. Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου έλεγχαν τις αφηγήσεις στον Τύπο για την οικογένειά μας».

Ο Μπρούκλιν συνέχισε: «Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου έλεγχαν τις αφηγήσεις στον Τύπο για την οικογένειά μας [με] παραστατικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οικογενειακές εκδηλώσεις και μη αυθεντικές σχέσεις. … Πρόσφατα, είδα με τα ίδια μου τα μάτια τα μέγιστα που θα έφταναν για να διαδώσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης, κυρίως εις βάρος αθώων ανθρώπων, για να διατηρήσουν τη δική τους πρόσοψη».

Σημειώνοντας ότι «η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως», ισχυρίστηκε ότι ο 50χρονος Ντέιβιντ και η 51χρονη Βικτόρια «προσπαθούν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση του» με την 31χρονη Πέλτζ, από τότε που το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2022.

«Δεν έχει σταματήσει», ισχυρίστηκε. «Η μητέρα μου ακύρωσε την κατασκευή του φορέματος της Νίκολα την τελευταία στιγμή, παρά το πόσο ενθουσιασμένη ήταν που θα φορούσε το σχέδιό της, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως ένα νέο φόρεμα».

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια φέρονται να «άσκησαν επανειλημμένες πιέσεις και προσπάθησαν να δωροδοκήσουν» τον Μπρούκλιν για να «υπογράψει την παραίτηση από τα δικαιώματα» του ονόματός του πριν από τον γάμο στη Φλόριντα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το βράδυ πριν από τον γάμο, «μέλη της οικογένειάς του» του είπαν ότι η Πέλτζ «δεν ήταν εξ αίματος» και «δεν ήταν οικογένεια».

«Η αντίθεσή μου επηρέασε τα «χρήματα» και από τότε δεν μου έχουν φερθεί ποτέ το ίδιο», ισχυρίστηκε. «Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του γάμου, η μαμά μου έφτασε στο σημείο να με αποκαλέσει «κακό» επειδή η Νίκολα και εγώ επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε τη νταντά μου, Σάντρα, και τον μάγειρα της Νίκολα στο τραπέζι μας, επειδή και οι δύο δεν είχαν τους συζύγους τους. Και οι δύο γονείς μας είχαν τα δικά τους τραπέζια, εξίσου δίπλα στα δικά μας».

Στη συνέχεια επιβεβαίωσε το προηγούμενο δημοσίευμα του Page Six ότι η Βικτόρια έκλεψε τον πρώτο χορό των νεόνυμφων σε ένα «βαθιά οδυνηρό» κόλπο.

«Μπροστά στους 500 καλεσμένους μας στο γάμο, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή όπου στο πρόγραμμα ήταν προγραμματισμένος ο ρομαντικός χορός μου με τη γυναίκα μου, αλλά αντ’ αυτού η μαμά μου περίμενε να χορέψει μαζί μου», θυμήθηκε. «Χόρεψε πολύ ακατάλληλα πάνω μου μπροστά σε όλους. Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο άβολα ή πιο ταπεινωμένος σε όλη μου τη ζωή».

Αυτός και η Πέλτζ ανανέωσαν τους όρκους τους τον Αύγουστο του 2025 προκειμένου να «δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που θα μας φέρουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και αμηχανία».