Γαλλία: Ένας στους δύο πολίτες θεωρεί πως οι ΗΠΑ του Τραμπ θα γίνουν τα επόμενα χρόνια στρατιωτική «απειλή»

Σύνοψη από το

  • Η πλειοψηφία των πολιτών της Γαλλίας (το 51%) θεωρεί πως οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ θα γίνουν τα επόμενα χρόνια στρατιωτική «απειλή» για τη χώρα τους, ενώ το 42% βλέπει πλέον στον παραδοσιακό σύμμαχο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού «εχθρική χώρα».
  • Η συντριπτική πλειοψηφία των Γάλλων (70%) εκτιμά ότι το Παρίσι πρέπει να εναντιωθεί στην Ουάσιγκτον σε περίπτωση προσάρτησης της Γροιλανδίας, με το 41% να τάσσεται υπέρ στρατιωτικής επέμβασης και το 31% υπέρ αποχώρησης από το NATO.
  • Ευρύτερα, το 64% των Γάλλων κρίνει πως χρειάζεται ευρωπαϊκή άμυνα εντελώς ανεξάρτητη από αυτή των ΗΠΑ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Εμανουέλ Μακρόν
Πηγή: ΕΡΑ

Η πλειοψηφία των πολιτών της Γαλλίας (το 51%) θεωρεί ως οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ θα γίνουν τα επόμενα χρόνια στρατιωτική «απειλή» για τη χώρα τους, ενώ το 42% βλέπει πλέον στον παραδοσιακό σύμμαχο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού «εχθρική χώρα», αποκαλύπτει δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας σήμερα.

Το 42% των Γάλλων θεωρεί πλέον σήμερα τις ΗΠΑ εχθρική χώρα, έναντι 30% τον Απρίλιο του 2025, ένδειξη της καθαρής μείωσης της εμπιστοσύνης στην τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση–μόλις το 24% τη θεωρεί σύμμαχη χώρα και το 34% ουδέτερη.

Επιπλέον, το 51% των Γάλλων εκτιμά πως οι ΗΠΑ θα εγείρουν, τα επόμενα χρόνια, «στρατιωτική απειλή» για τη Γαλλία, ειδικά οι νέοι κάτω των 35 ετών (60%) και οι ψηφοφόροι του Νέου Λαϊκού Μετώπου (NFP, ριζοσπαστική αριστερά, 61%).

Οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν την 5η θέση μεταξύ των χωρών που οι Γάλλοι εκλαμβάνουν ως στρατιωτικές απειλές για τη χώρα τους μετά τη Ρωσία (80%), τη Βόρεια Κορέα (68%), το Ιράν (67%) και την Κίνα (58%).

Όσον αφορά τον ίδιο τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, το 55% των Γάλλων έχει «πολύ κακή άποψη» για τον Ντόναλντ Τραμπ, το 26% μάλλον κακή, ενώ μόλις το 19% εξέφερε «καλή» άποψη.

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (70%) εκτιμά ότι το Παρίσι πρέπει να εναντιωθεί στην Ουάσιγκτον αν αποφασίσει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία–υποστηρικτές τόσο της δεξιάς, όσο και της αριστεράς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα εισαγόμενα αγαθά ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στο σχέδιό του η χώρα του να «αποκτήσει» την αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία και η Γερμανία, ανέπτυξαν μικρά στρατιωτικά αποσπάσματα στη Γροιλανδία, μοιάζοντας να στέλνουν μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ.

Στην περίπτωση που οι ΗΠΑ καταλάμβαναν τον έλεγχο της Γροιλανδίας ασκώντας πίεση, το 65% τάχθηκε υπέρ μποϊκοτάζ στα αμερικανικά προϊόντα, το 64% υπέρ της αναστολής αγορών αμερικανικού στρατιωτικού υλικού και το 62% υπέρ της επιβολής υψηλότερων τελωνειακών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα.

Στην περίπτωση που γινόταν πραγματικότητα το σενάριο αμερικανικής προσάρτησης της Γροιλανδίας διά της βίας, το 41% τάχθηκε υπέρ στρατιωτικής επέμβασης της Γαλλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ το 31% υπέρ της αποχώρησης από το NATO.

Ευρύτερα, το 64% των Γάλλων κρίνει πως χρειάζεται ευρωπαϊκή άμυνα εντελώς ανεξάρτητη από αυτή των ΗΠΑ, από το 63% που καταγραφόταν το 2025.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε μέσω διαδικτύου τη 15η και τη 16η Ιανουαρίου για λογαριασμό του ταξιδιωτικού ιστότοπου Partir à New York, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 Γάλλων 18 ετών και άνω.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στην κοιλιά: H 5λεπτη άσκηση στο σπίτι που μειώνει τη «χαλάρωση» μετά τα 50 και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό

Ογκολόγος διαπίστωσε ξαφνικά ότι είχε καρκίνο του μαστού: «Δεν είχα κανένα σύμπτωμα»

Επικουρικές συντάξεις: Ανατροπή με τις αυξήσεις – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

ΕΝΦΙΑ: 7+1 SOS για να μην αυξηθεί ο φόρος ακινήτων -Αναλυτικός οδηγός

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:42 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας – «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα αντισταθούν πολύ στο σχέδιό μου για τη Γροιλανδία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολ...
08:40 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Προσκάλεσε τον Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το βράδυ της Δευτέρας πως προσκάλεσε τον Ρώσο ο...
08:30 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Ενισχύεται η εκδοχή του ελαττωματικού συνδέσμου – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών της Ισπανίας για τη σιδηροδρομική τραγωδία ...
07:34 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η Ευρώπη στους δασμούς του Τραμπ;

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, εκτός αν ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι