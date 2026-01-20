Οι αθλητικές μεταδόσεις 20/1/2026 – Πού θα δείτε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν για το Champions League

Σύνοψη από το

  • Ο κρίσιμος αγώνας του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, για τη League Phase του Champions League, μεταδίδεται στις 22:00 από MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD.
  • Στην Euroleague, ξεχωρίζουν τα ματς των δύο «αιωνίων» του ελληνικού μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Παναθηναϊκό τη Μπασκόνια.
  • Η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι και ο αγώνας της Εθνικής πόλο ανδρών κόντρα στη Σλοβενία είναι επίσης στο πρόγραμμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

O κρίσιμος αγώνας του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, για τη League Phase του Champions League, τα ματς των δύο «αιωνίων» του ελληνικού μπάσκετ στην Euroleague, η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο Australian Open απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι και ο αγώνας της Εθνικής πόλο ανδρών κόντρα στη Σλοβενία, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/1/2026):

12:00 Eurosport 2 Στέφανος Τσιτσιπάς – Σιντάρο Μοτσιζούκι Τένις

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβενία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Καϊράτ Αλμάτι – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Πέγια North League

19:00 ΕΡΤ Sports 2 Ισπανία – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

19:30 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

19:30 Novasports 2HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίτας Βίλνιους – Χάποελ Χολόν FIBA Basketball Champions League

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Αλ Καλίγ Roshn Saudi League 2025-26

19:45 Novasports 6HD Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League

20:00 Novasports 5HD Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Eurocup 2025-26

21:00 Novasports Extra 1 Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports Extra 2 Βαλένθια – Παρί Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρέξαμ – Λέστερ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βιγιαρεάλ – Άγιαξ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κοπεγχάγη – Νάπολι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 MEGA/COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν Champions League

07:42 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

