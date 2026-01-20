Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα χτυπά τη Γη – Επηρεάζονται δορυφόροι και ηλεκτρικά δίκτυα

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα άρχισε τη Δευτέρα να πλήττει τη Γη, προκαλώντας ανησυχία στις αμερικανικές μετεωρολογικές αρχές, καθώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις λειτουργίες των δορυφόρων. Παράλληλα, αναμένεται να προσφέρει ένα εντυπωσιακό βόρειο σέλας σε περιοχές όπου τέτοια φαινόμενα είναι εξαιρετικά σπάνια.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα κατατάσσεται στο επίπεδο 4 της πεντάβαθμης κλίμακας, όπως εξήγησε σε βίντεο ο ειδικός Σον Ντολ από το αμερικανικό κέντρο προβλέψεων διαστημικών μετεωρολογικών συνθηκών (SWPC). Σύμφωνα με το κέντρο, το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, αλλά με μικρότερη ένταση.

Αν και ο πλανήτης βίωσε το 2024 γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 5 –το ανώτατο στην κλίμακα– για πρώτη φορά ύστερα από 20 χρόνια, η τρέχουσα καταιγίδα θεωρείται η πιο ισχυρή από το 2003, σύμφωνα με τον κ. Ντολ. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2023, η αποκαλούμενη «καταιγίδα του Χάλογουιν» είχε προκαλέσει μπλακ άουτ στη Σουηδία και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές της Νότιας Αφρικής.

Τέτοιου είδους φαινόμενα είναι σπάνια και σχετίζονται άμεσα με την ηλιακή δραστηριότητα. Όπως εξήγησε ο Σον Ντολ, η καταιγίδα που βρίσκεται σε εξέλιξη προκλήθηκε από ισχυρή ηλιακή έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα. Τα ηλιακά σωματίδια που εκτοξεύτηκαν προκάλεσαν διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της Γης, οδηγώντας σε φαινόμενα όπως το βόρειο σέλας, παρεμβολές στις επικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων, υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και ανωμαλίες στη λειτουργία δορυφόρων.

Η τρέχουσα καταιγίδα ενδέχεται να κάνει ορατό το βόρειο σέλας σε περιοχές που συνήθως δεν το βλέπουν ποτέ. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο μπορεί να φτάσει μέχρι και την Αλαμπάμα, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP