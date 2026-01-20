Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα χτυπά τη Γη – Επηρεάζονται δορυφόροι και ηλεκτρικά δίκτυα

Σύνοψη από το

  • Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα άρχισε τη Δευτέρα να πλήττει τη Γη, προκαλώντας ανησυχία στις αμερικανικές μετεωρολογικές αρχές για προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και δορυφόρους.
  • Η γεωμαγνητική καταιγίδα κατατάσσεται στο επίπεδο 4 της πεντάβαθμης κλίμακας και αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, αλλά με μικρότερη ένταση.
  • Το φαινόμενο ενδέχεται να κάνει ορατό το εντυπωσιακό βόρειο σέλας σε περιοχές όπου τέτοια φαινόμενα είναι εξαιρετικά σπάνια, φτάνοντας μέχρι και την Αλαμπάμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Επιστήμη & τεχνολογία

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα χτυπά τη Γη – Επηρεάζονται δορυφόροι και ηλεκτρικά δίκτυα

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα άρχισε τη Δευτέρα να πλήττει τη Γη, προκαλώντας ανησυχία στις αμερικανικές μετεωρολογικές αρχές, καθώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις λειτουργίες των δορυφόρων. Παράλληλα, αναμένεται να προσφέρει ένα εντυπωσιακό βόρειο σέλας σε περιοχές όπου τέτοια φαινόμενα είναι εξαιρετικά σπάνια.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα κατατάσσεται στο επίπεδο 4 της πεντάβαθμης κλίμακας, όπως εξήγησε σε βίντεο ο ειδικός Σον Ντολ από το αμερικανικό κέντρο προβλέψεων διαστημικών μετεωρολογικών συνθηκών (SWPC). Σύμφωνα με το κέντρο, το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, αλλά με μικρότερη ένταση.

Αν και ο πλανήτης βίωσε το 2024 γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 5 –το ανώτατο στην κλίμακα– για πρώτη φορά ύστερα από 20 χρόνια, η τρέχουσα καταιγίδα θεωρείται η πιο ισχυρή από το 2003, σύμφωνα με τον κ. Ντολ. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2023, η αποκαλούμενη «καταιγίδα του Χάλογουιν» είχε προκαλέσει μπλακ άουτ στη Σουηδία και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές της Νότιας Αφρικής.

Τέτοιου είδους φαινόμενα είναι σπάνια και σχετίζονται άμεσα με την ηλιακή δραστηριότητα. Όπως εξήγησε ο Σον Ντολ, η καταιγίδα που βρίσκεται σε εξέλιξη προκλήθηκε από ισχυρή ηλιακή έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα. Τα ηλιακά σωματίδια που εκτοξεύτηκαν προκάλεσαν διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της Γης, οδηγώντας σε φαινόμενα όπως το βόρειο σέλας, παρεμβολές στις επικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων, υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και ανωμαλίες στη λειτουργία δορυφόρων.

Η τρέχουσα καταιγίδα ενδέχεται να κάνει ορατό το βόρειο σέλας σε περιοχές που συνήθως δεν το βλέπουν ποτέ. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο μπορεί να φτάσει μέχρι και την Αλαμπάμα, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν μισείτε τη δουλειά σας – Τι να κάνετε

Καρκίνος του παγκρέατος: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της εξειδικευμένης φροντίδας

Στο τραπέζι το εφάπαξ για 1.000.000 εργαζόμενους – Ποιους αφορά, τα σενάρια που εξετάζονται

Γροιλανδία: Τι είναι το «εμπορικό μπαζούκα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:00 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Συγκλονιστική αρχαιολογική ανακάλυψη στην καρδιά της Ρώμης: Στο φως μνημειώδεις δεξαμενές, τάφοι και ένα λατρευτικό κτίριο που ήταν αφιερωμένο στον Ηρακλή

Στη Ρώμη, στο πάρκο Acacia 2, κατά μήκος της Via di Pietralata, ανασκαφές της Ειδικής Εφορείας...
15:00 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ανατροπή στη Φυσική: Ξαναγράφεται ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής

Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής υφίσταται μια ριζική ανανέωση. Μια ομάδα με επικεφαλής ερευν...
08:06 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Μια αινιγματική πριγκιπική ταφή σε πυρηνικό σταθμό φέρνει στο φως περισσότερα μυστικά – Οι μοναδικές ανακαλύψεις

“Αν κάποιος πει ότι δεν ενθουσιάζεται όταν βρίσκει ένα σπαθί, σίγουρα λέει ψέματα”...
23:00 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Αρχαιολογικό μυστήριο σε ιστορικό πανεπιστήμιο: Κάτω από το άλσος μπορεί να κρύβεται ένας άγνωστος τύμβος – Τα ξεχασμένα ημερολόγια που αποκάλυψαν κάτι απρόσμενο

Αρχαιολόγοι από το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Τομσκ (TSU), το παλαιότερο πανεπιστήμιο στη Σιβηρί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι