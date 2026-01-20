Φοίβος Δεληβοριάς: Απάντησε στον Νίκο Πλακιά – «Δεν συνδέομαι με τις επιλογές του κάθε συγγενούς»

Απάντηση στον Νίκο Πλακιά έδωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς, ύστερα από το σχόλιο του πρώτου με αφορμή τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Ο γνωστός τραγουδοποιός απέρριψε την κριτική που δέχθηκε για τη διαχείριση των εσόδων της συναυλίας υπέρ των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συνδέεται με τις μεταγενέστερες επιλογές των συγγενών. Παράλληλα, εξήγησε γιατί θεώρησε απαραίτητο να τοποθετηθεί δημόσια για τις δηλώσεις της Καρυστιανού, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλός σε θέματα με τα οποία διαφωνεί βαθιά.

Η απάντηση του Φοίβου Δεληβοριά

Ο Φοίβος Δεληβοριάς, απευθυνόμενος προσωπικά στον Νίκο Πλακιά, ανέφερε: «Νίκο Πλακιά, χαίρομαι ειλικρινά που μιλάμε, δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ως τώρα. Αυτό που είπα τότε είναι πως θα έπαιζα και για έναν μόνο γονέα αν μου το ζητούσε, γιατί θεωρώ το ζήτημα σοβαρό και την αδικία – όπως την έβλεπα να ξεδιπλώνεται στις εξεταστικές και στην όλη διαδικασία – μεγάλη. Εξακολουθώ και στηρίζω όλους τους συγγενείς (και την κυρία Καρυστιανού) στο ζήτημα αυτό και θεωρώ πως, στο ποσοστό που η συναυλία και οι κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησαν για το θέμα σας, δεν ήταν λάθος η αποδοχή μας να συμμετάσχουμε. Δεν μπορώ να συνδεθώ με μετέπειτα προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς, όμως – και ειδικά η συγκεκριμένη δήλωση, που τη θεωρώ ατυχή, για να το πω καλοπροαίρετα – προσωπικά μου προκαλεί πολύ δυσάρεστα συναισθήματα. Δεν γινόταν να μην το πω. Είμαι κοντά σας σε ό,τι με χρειαστείτε – αν χρειάζομαι κάπου ως καλλιτέχνης. Δεν θέλω όμως να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ και τα αντιμάχομαι από μικρό παιδάκι. Με σεβασμό και εκτίμηση».

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά από ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά, στην οποία ο τραγουδοποιός εξέφραζε τη διαφωνία του με τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά

Ο ίδιος σημείωσε πως μετά τις συγκεκριμένες δηλώσεις «γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από εκείνη και το υπό δημιουργία κόμμα της». Και πρόσθεσε: «Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Η απάντηση του Νίκου Πλακιά

Ο Νίκος Πλακιάς, συγγενής θύματος των Τεμπών, απάντησε κάτω από την ανάρτηση, κατηγορώντας τον τραγουδοποιό για «μεγάλο μερίδιο ευθύνης» σχετικά με τις νομικές δυσκολίες που – όπως υποστήριξε – προέκυψαν από τα έσοδα της συναυλίας που είχε διοργανωθεί για τα θύματα. «Εσύ δεν ήσουν, Φοίβο Δεληβοριά, τότε που σας είπα να μην κάνετε τη συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση; Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε, για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία, αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία έγιναν με χρήματα που μαζέψατε εσείς. 30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες: εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για τη Μαρία. Δεν ξεχνάμε. Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε, Φοίβο, και είναι ανυπολόγιστη».

Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ήρθε σε μια περίοδο που η Μαρία Καρυστιανού προκάλεσε πολιτική θύελλα με τις δηλώσεις της περί «δημόσιας διαβούλευσης» για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών δήλωσε ότι «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου» και υποστήριξε πως «ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».

Οι δηλώσεις αυτές ξεσήκωσαν αντιδράσεις τόσο στον πολιτικό όσο και στον κοινωνικό χώρο, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να τονίζει πως «το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για το πώς ορίζει το σώμα του, τελεία και παύλα».

Για το ζήτημα τοποθετήθηκαν στελέχη από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα στην άμβλωση είναι κατοχυρωμένο στη χώρα μας ήδη από τη δεκαετία του 1970 και δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση.