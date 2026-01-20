Μίσιγκαν: Καραμπόλα 100 αυτοκινήτων λόγω σφοδρής χιονόπτωσης – Αρκετοί τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν ή εξετράπησαν εκτός δρόμου στην εθνική οδό του Μίσιγκαν, το πρωί της Δευτέρας, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει την πολιτεία.

Η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν προχώρησε στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων της διαδρομής Interstate 196, νοτιοδυτικά του Γκραντ Ράπιντς, ενώ συνεργεία εργάζονταν για την απομάκρυνση των οχημάτων. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν και περισσότερα από 30 ημιφορτηγά. Οι αρχές ανέφεραν πως υπήρχαν πολλοί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Ο Πέδρο Μάτα Τζούνιορ, ένας από τους οδηγούς που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, περιέγραψε πως η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική λόγω του πυκνού χιονιού. Όπως είπε, οδηγούσε με 20-25 μίλια την ώρα, κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως και μετέφερε το φορτηγό του στο διάζωμα, ώστε να αποφύγει ενδεχόμενη σύγκρουση από πίσω. «Ήταν λίγο τρομακτικό, απλώς ακούγοντας όλα τα χτυπήματα και τις εκρήξεις πίσω σου. Είδα τι ήταν μπροστά μου, δεν μπορούσα όμως να δω τι συνέβαινε πίσω μου ακριβώς», δήλωσε ο Μάτα.

Η καραμπόλα προστέθηκε στα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί η μεγάλη χειμερινή κακοκαιρία που σαρώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες και χειμερινές καταιγίδες σε πολλές πολιτείες, από τη βόρεια Μινεσότα μέχρι την Πενσυλβάνια και τη Νέα Υόρκη, καλύπτοντας περιοχές όπως το Ουισκόνσιν, η Ιντιάνα και το Οχάιο.

Μάλιστα, μία μέρα πριν, χιόνι έπεσε ακόμη και στο νότιο άκρο της Φλόριντα, προκαλώντας δυσκολίες ακόμη και σε αγώνες πλέι οφ στη Μασαχουσέτη και στο Σικάγο, καθώς οι παίκτες δυσκολεύονταν να κρατήσουν την μπάλα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν αναμένονται μέχρι την Τρίτη σε μεγάλο μέρος της βορειοκεντρικής Φλόριντα και της νοτιοανατολικής Τζόρτζια.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όταβα ανέφερε πολλαπλές συγκρούσεις και δεκάδες οχήματα που βγήκαν εκτός πορείας. Οι εγκλωβισμένοι οδηγοί μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο Λύκειο Χάντσονβιλ, όπου τους παρείχαν βοήθεια και δυνατότητα μετακίνησης. Οι αρχές εκτίμησαν ότι ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για αρκετές ώρες, έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης των οχημάτων.

Πηγή: Associated Press

