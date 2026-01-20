Ταξί: Προχωρούν σε νέα 48ωρη απεργία από σήμερα – Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, και μεθαύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, οι οδηγοί ταξί της Αττικής. Με ανακοίνωσή τους, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του κλάδου καλούν όλα τα μέλη τους να συμμετάσχουν μαζικά, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας.

Όπως αναφέρεται, «είναι ώρα για ενότητα, παρουσία και φωνή», φράση που υπογραμμίζει τη διάθεση των αυτοκινητιστών να εκφράσουν δυναμικά τα αιτήματά τους. Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 6:00 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στις 6:00 το πρωί, παραλύοντας για δύο ημέρες μεγάλο μέρος των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

«Συνάδελφοι,

η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιλέγει, για ακόμη μία φορά, τον δρόμο της αδιαφάνειας, της απαξίωσης και της σύγκρουσης με τον κλάδο των ταξί.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στη βίαιη μετάβαση. Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό. Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών. Πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες). Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή, ληστρική επιδρομή. Ερανιστικό νομοσχέδιο.

Το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει.

Απλώς ψεύδεται – απλώς επιβάλλει.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί της Αττικής αποτελούν μονόδρομο αντίστασης απέναντι:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

ΤΟ ΤΑΞΙ ΔΕΝ ΣΙΩΠΑ – ΤΟ ΤΑΞΙ ΑΠΑΝΤΑ

Καλούμε όλους τους συναδέλφους – ιδιοκτήτες, οδηγούς, εκμεταλλευτές, επενδυτές και εμπόρους – να δώσουν μαζικό, αγωνιστικό, αποφασιστικό “παρών”:

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026, στις 10 το πρωί

Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Ενημέρωση για το σχέδιο νόμου

Εκεί θα παρουσιαστούν:

τα πραγματικά σημεία του νομοσχεδίου που διέρρευσε,

οι επιπτώσεις του στον κλάδο,

οι επόμενες αγωνιστικές κινήσεις.

Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό.

Δεν είναι ώρα για αυταπάτες.

Είναι ώρα για ενότητα, παρουσία και φωνή.

Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για το ταξί πίσω από κλειστές πόρτες, θα μας βρουν μπροστά τους.

Ο αγώνας είναι υπόθεση όλων.

Κανείς απών.

Κανείς θεατής.»