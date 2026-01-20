Ταξί: Προχωρούν σε νέα 48ωρη απεργία από σήμερα – Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Σύνοψη από το

  • Οι οδηγοί ταξί της Αττικής προχωρούν σε νέα 48ωρη απεργία αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, και μεθαύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, παραλύοντας μεγάλο μέρος των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα.
  • Ο ΣΑΤΑ τονίζει ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «επιλέγει τον δρόμο της αδιαφάνειας, της απαξίωσης και της σύγκρουσης με τον κλάδο των ταξί». Η απεργία αποτελεί «μονόδρομο αντίστασης» στην «απαξίωση του επαγγέλματος» και την «πολιτική αλαζονεία».
  • Τα αιτήματα περιλαμβάνουν την μη βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, ξεκάθαρο πλαίσιο για τα Ταξί-Ε.Ι.Χ., τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό και στις «ληστρικές» φορολογικές επιδρομές. Ο κλάδος καλεί όλους τους συναδέλφους να δώσουν «μαζικό, αγωνιστικό, αποφασιστικό “παρών”» την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, στις 10 το πρωί, σε ενημέρωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ταξί - πορεία

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, και μεθαύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, οι οδηγοί ταξί της Αττικής. Με ανακοίνωσή τους, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του κλάδου καλούν όλα τα μέλη τους να συμμετάσχουν μαζικά, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας.

Όπως αναφέρεται, «είναι ώρα για ενότητα, παρουσία και φωνή», φράση που υπογραμμίζει τη διάθεση των αυτοκινητιστών να εκφράσουν δυναμικά τα αιτήματά τους. Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 6:00 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στις 6:00 το πρωί, παραλύοντας για δύο ημέρες μεγάλο μέρος των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

«Συνάδελφοι,
η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιλέγει, για ακόμη μία φορά, τον δρόμο της αδιαφάνειας, της απαξίωσης και της σύγκρουσης με τον κλάδο των ταξί.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

  1. Ηλεκτροκίνηση – Όχι στη βίαιη μετάβαση.
  2. Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  3. Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
  4. Πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  5. Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή, ληστρική επιδρομή.
  6. Ερανιστικό νομοσχέδιο.

Το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει.
Απλώς ψεύδεται – απλώς επιβάλλει.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί της Αττικής αποτελούν μονόδρομο αντίστασης απέναντι:

  • στην απαξίωση του επαγγέλματος,
  • στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
  • στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

ΤΟ ΤΑΞΙ ΔΕΝ ΣΙΩΠΑ – ΤΟ ΤΑΞΙ ΑΠΑΝΤΑ

Καλούμε όλους τους συναδέλφους – ιδιοκτήτες, οδηγούς, εκμεταλλευτές, επενδυτές και εμπόρους – να δώσουν μαζικό, αγωνιστικό, αποφασιστικό “παρών”:

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026, στις 10 το πρωί
Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Ενημέρωση για το σχέδιο νόμου

Εκεί θα παρουσιαστούν:

  • τα πραγματικά σημεία του νομοσχεδίου που διέρρευσε,
  • οι επιπτώσεις του στον κλάδο,
  • οι επόμενες αγωνιστικές κινήσεις.

Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό.
Δεν είναι ώρα για αυταπάτες.
Είναι ώρα για ενότητα, παρουσία και φωνή.

Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για το ταξί πίσω από κλειστές πόρτες, θα μας βρουν μπροστά τους.

Ο αγώνας είναι υπόθεση όλων.
Κανείς απών.
Κανείς θεατής.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν μισείτε τη δουλειά σας – Τι να κάνετε

Καρκίνος του παγκρέατος: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της εξειδικευμένης φροντίδας

Στο τραπέζι το εφάπαξ για 1.000.000 εργαζόμενους – Ποιους αφορά, τα σενάρια που εξετάζονται

Γροιλανδία: Τι είναι το «εμπορικό μπαζούκα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:53 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 2...
05:22 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (20/1)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
03:48 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Φοίβος Δεληβοριάς: Απάντησε στον Νίκο Πλακιά – «Δεν συνδέομαι με τις επιλογές του κάθε συγγενούς»

Απάντηση στον Νίκο Πλακιά έδωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς, ύστερα από το σχόλιο του πρώτου με αφορμή...
03:25 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Κλειδωμένη» στο σπίτι της η γυναίκα του 50χρονου θύματος

Η σύζυγος του 50χρονου που δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο φαίνεται να αποτελεί το πρόσωπο–«κλειδί» σ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι