Πακιστάν: Στους 23 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από φωτιά σε εμπορικό κέντρο – Δεκάδες αγνοούμενοι

  • Στους 23 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε πολυώροφο εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν. Δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.
  • Μόνο έξι σοροί έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, με τις υπόλοιπες να χρήζουν εξετάσεων DNA λόγω της κατάστασής τους. Οι έρεβες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται αδιάκοπα για τον εντοπισμό επιζώντων και νεκρών.
  • Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μετά από σχεδόν 24 ώρες, με τους διασώστες να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν ορισμένα σημεία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυρίων ρουπιών σε κάθε οικογένεια θύματος.
Enikos Newsroom

διεθνή

Στους 23 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε πολυώροφο εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν νέα θύματα μέσα στα κατεστραμμένα συντρίμμια, σύμφωνα με την αστυνομία. Δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο αργά το βράδυ της Κυριακής, σχεδόν 24 ώρες μετά την εκδήλωσή της, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές ομάδες να μπουν στο κτήριο για να αναζητήσουν εγκλωβισμένους. Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Καράτσι, Ασάντ Ράζα, 46 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ μόνο έξι σοροί έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Οι υπόλοιπες θα χρειαστούν εξετάσεις DNA, καθώς –όπως ανέφερε η ιατροδικαστής Σουμαΐγια Σαγιέντ– «τα σώματα ήταν αγνώριστα». Οι γιατροί λαμβάνουν δείγματα DNA από συγγενείς των αγνοουμένων για τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Την ίδια ώρα, τοπικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων τουλάχιστον στους 26, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Μουράντ Αλί Σαχ, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στο Καράτσι ότι τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες και νεκρούς, τονίζοντας πως μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας πυροσβέστης. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυρίων ρουπιών –περίπου 36.000 δολάρια– σε κάθε οικογένεια θύματος.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, οι διασώστες δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν ορισμένα σημεία του κατεστραμμένου κτηρίου, όπου πιστεύεται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι που δεν είχαν επικοινωνήσει με τις οικογένειές τους από την προηγούμενη ημέρα. Ο δήμαρχος του Καράτσι, Μουρτάζα Ουάχαμπ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου εντοπιστούν όλοι οι αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διάσωσης της πόλης, δρ Άμπιντ Τζαλάλ Σέιχ, η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα μέσα σε καταστήματα που αποθήκευαν καλλυντικά, ρούχα και πλαστικά είδη, γεγονός που έκανε το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Έξω από το εμπορικό κέντρο, συγγενείς των αγνοουμένων παρέμεναν επί ώρες, περιμένοντας με αγωνία να μάθουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά.

Πηγή: Associated Press

