Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του – Ήταν σαν να βάλαμε κατσίκα να σύρει κάρο
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, προχώρησε στην καθαίρεση του αντιπροέδρου της κυβέρνησής του, Γιανγκ Σουνγκ Χο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε βιομηχανικό συγκρότημα, καταγγέλλοντας την ανικανότητα ορισμένων στελεχών που διαχειρίζονται οικονομικά ζητήματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο KCNA.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο, ο Κιμ αποκάλεσε τον Γιανγκ «ανίκανο να αναλάβει βαριές ευθύνες» και τον απέπεμψε άμεσα από τα καθήκοντά του. Παράλληλα, προχώρησε σε μια χαρακτηριστική παρομοίωση, δηλώνοντας: «Ήταν σαν να βάλαμε κατσίκα να σύρει κάρο, ένα λάθος στη διαδικασία επιλογής στελεχών. Τα κάρα τα σέρνουν βόδια, όχι κατσίκες».

Κατά την ίδια επίσκεψη, ο Κιμ εγκαινίασε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του βιομηχανικού κέντρου της Ριονγκσόνγκ, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Πιονγκγιάνγκ. Εκεί, επιτέθηκε φραστικά σε δημόσιους λειτουργούς που είναι υπεύθυνοι για οικονομικά ζητήματα, κατηγορώντας τους για ανευθυνότητα, ανικανότητα και προχειρότητα, λέγοντας ότι εξαιτίας τους «το πρώτο στάδιο του εκσυγχρονισμού» της εγκατάστασης αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης επέκρινε έντονα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία, όπως είπε, εμφορούνται από «ηττοπάθεια, ανευθυνότητα και παθητικότητα για πολύ καιρό». Τόνισε επίσης ότι ορισμένοι αξιωματούχοι, υπεύθυνοι για την οικονομική κατεύθυνση της χώρας, «μετά βίας είναι ικανοί να πιλοτάρουν τα έργα αναπροσαρμογής της βιομηχανίας στο σύνολό της και της τεχνολογικής αναβάθμισής της».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κιμ στέλνει αυστηρό μήνυμα στα στελέχη του. Τον Δεκέμβριο είχε δηλώσει, σε συνάντησή του με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ότι θα «ξεριζώσει το κακό» μέσα από τον κυβερνητικό μηχανισμό, επικρίνοντας όσους χαρακτήρισε «φυγόπονους».

Τα επίσημα μέσα ενημέρωσης της χώρας δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά αναφέρθηκαν σε «αποκλίσεις» από την πειθαρχία – ένας ευφημισμός που, σύμφωνα με αναλυτές, πιθανότατα υποδηλώνει φαινόμενα διαφθοράς.

Η Πιονγκγιάνγκ προετοιμάζεται, παράλληλα, για το πρώτο συνέδριο του Κόμματος Εργατών μετά από πέντε χρόνια, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σε τέτοιες κομματικές διαδικασίες παρουσιάζονται συνήθως οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και οι προκλήσεις που έχει μπροστά της η χώρα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

