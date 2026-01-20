Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην Κίεβο με drones και πυραύλους – Τουλάχιστον ένας τραυματίας

  • Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους στην Κίεβο.
  • Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε από την επίθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.
  • Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
In this photo provided by the Ukrainian Emergency Service, emergency services personnel work to extinguish a fire following a Russian attack in Odesa, Ukraine, Thursday, Oct. 9, 2025. (Ukrainian Emergency Service via AP)

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους στην Κίεβο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένα άτομο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η επίθεση σημειώθηκε μέσα σε κλίμα συνεχούς έντασης στην Ουκρανία, καθώς οι αρχές της πρωτεύουσας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να εκτιμούν τις ζημιές που προκλήθηκαν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω τραυματισμοί ή απώλειες.

Πηγή: Reuters

04:25 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

03:40 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

03:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

01:55 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

