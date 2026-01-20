Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην Κίεβο με drones και πυραύλους – Τουλάχιστον ένας τραυματίας

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους στην Κίεβο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένα άτομο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η επίθεση σημειώθηκε μέσα σε κλίμα συνεχούς έντασης στην Ουκρανία, καθώς οι αρχές της πρωτεύουσας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να εκτιμούν τις ζημιές που προκλήθηκαν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω τραυματισμοί ή απώλειες.

Πηγή: Reuters