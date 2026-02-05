Καλαμάτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ιστιοπλοϊκό

Συναγερμός σήμανε τις πρωινές ώρες σήμερα σε Αστυνομία και Λιμενικό, έπειτα από ενημέρωση για τον εντοπισμό νεκρού άνδρα μέσα σε ιστιοπλοϊκό σκάφος στη Μαρίνα Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το tharrosnews.gr, το σκάφος βρισκόταν στον χώρο όπου τοποθετούνται σκάφη για εργασίες συντήρησης, ενώ μέσα σε αυτό διέμενε επί δεκαετίες ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε ο άνδρας διερευνώνται, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του θανάτου του.