Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό – 16 βαγόνια με καύσιμα τυλίχθηκαν στις φλόγες

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής Ταμπόφ στη Ρωσία, όταν βαγόνια ενός εμπορικού τρένου που μετέφερε καύσιμα εκτροχιάστηκαν, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη και πυρκαγιά.

Οι αρχές ανέφεραν πως 16 βυτιοφόρα βαγόνια -11 με βενζίνη και 5 με αέριο- , κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Kochetovka-2, τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια μπάλα φωτιάς να ξεπηδάει από τον σταθμό , ενώ το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο TASS ότι αρκετά βαγόνια που μετέφεραν καύσιμα είχαν πιάσει φωτιά.

Ο κυβερνήτης του Ταμπόφ, Γεβγένι Πέρβισοφ, δήλωσε ότι «βαγόνια γεμάτα βενζίνη και πέντε γεμάτα αέριο τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τον εκτροχιασμό στον σταθμό Kochetovka στην πόλη Μιτσουρίνσκ».

Πρόσθεσε μέσω Telegram ότι «η αιτία του ατυχήματος δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί».

Το περιφερειακό γραφείο του Υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε νωρίτερα ότι η πυρκαγιά είχε περιοριστεί σε μια έκταση περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Ο Πέρβισοφ δήλωσε επίσης ότι «όταν η πυρκαγιά κατασβεστεί πλήρως, ειδικοί θα ελέγξουν τις γραμμές για ζημιές πριν ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης».