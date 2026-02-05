Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό – 16 βαγόνια με καύσιμα τυλίχθηκαν στις φλόγες

Σύνοψη από το

  • Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής Ταμπόφ στη Ρωσία, όταν βαγόνια εμπορικού τρένου με καύσιμα εκτροχιάστηκαν, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη και πυρκαγιά. Δεκαέξι βυτιοφόρα βαγόνια, 11 με βενζίνη και 5 με αέριο, τυλίχθηκαν στις φλόγες κοντά στον σταθμό Kochetovka-2.
  • Βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες έδειχναν μια μπάλα φωτιάς να ξεπηδάει από τον σταθμό, ενώ το Υπουργείο Εκτάτων Καταστάσεων της Ρωσίας επιβεβαίωσε την πυρκαγιά σε βαγόνια με καύσιμα.
  • Ο κυβερνήτης του Ταμπόφ, Γεβγένι Πέρβισοφ, δήλωσε ότι «η αιτία του ατυχήματος δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί». Η πυρκαγιά είχε περιοριστεί σε μια έκταση περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και ειδικοί θα ελέγξουν τις γραμμές για ζημιές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό – 16 βαγόνια με καύσιμα τυλίχθηκαν στις φλόγες

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής Ταμπόφ στη Ρωσία, όταν βαγόνια ενός εμπορικού τρένου που μετέφερε καύσιμα εκτροχιάστηκαν, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη και πυρκαγιά.

Οι αρχές ανέφεραν πως 16 βυτιοφόρα βαγόνια -11 με βενζίνη και 5 με αέριο- , κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Kochetovka-2, τυλίχθηκαν στις φλόγες.


Βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια μπάλα φωτιάς να ξεπηδάει από τον σταθμό , ενώ το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο TASS ότι αρκετά βαγόνια που μετέφεραν καύσιμα είχαν πιάσει φωτιά.


Ο κυβερνήτης του Ταμπόφ, Γεβγένι Πέρβισοφ, δήλωσε ότι «βαγόνια γεμάτα βενζίνη και πέντε γεμάτα αέριο τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τον εκτροχιασμό στον σταθμό Kochetovka στην πόλη Μιτσουρίνσκ».

Πρόσθεσε μέσω Telegram ότι «η αιτία του ατυχήματος δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί».

Το περιφερειακό γραφείο του Υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε νωρίτερα ότι η πυρκαγιά είχε περιοριστεί σε μια έκταση περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Ο Πέρβισοφ δήλωσε επίσης ότι «όταν η πυρκαγιά κατασβεστεί πλήρως, ειδικοί θα ελέγξουν τις γραμμές για ζημιές πριν ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σφοδρές αντιδράσεις για το διαφημιστικό σποτ του ΕΟΠΑΕ με τον «ΑΙ χρήστη ναρκωτικών»

Ουρολοιμώξεις: Ποια διατροφή αυξάνει τις υποτροπές – Πώς να τις προλάβουμε

ΕΚΤ: Σήμερα η συνεδρίαση για τα επιτόκια – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Συντάξεις χηρείας: Εντοπίστηκαν λάθη στα ποσά – Τι ζητούν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
12:05 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ελικόπτερο της αστυνομίας συνετρίβη στην Αριζόνα σε περιστατικό με πυροβολισμούς – Βίντεο από την πτώση

Ένα ελικόπτερο της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα (DPS), στις ΗΠΑ, έπεσε κοντά στο σ...
11:30 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Δεν δεχόμαστε τις μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας – Είναι απαράδεκτες και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η ένταση στο Αιγαίο φαίνεται να κλιμακώνεται, καθώς η Τουρκία στέλνει σαφή μηνύματα προς την Ε...
11:27 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Λαβρόφ: «Πυρά» κατά της Αθήνας για τη στήριξη στην Ουκρανία – «Διέκοψε τη συνεργασία της με τη Ρωσία – Δεν σκέφτηκε την ελληνική διασπορά»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά της Ελλάδας για τη ...
09:31 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Γερμανία: Θρήνος και οργή για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του ελεγκτή εισιτήριων από 26χρονο Έλληνα – «Είδαν τον πατέρα τους να πεθαίνει»

Ένας απλός έλεγχος εισιτηρίων κατέληξε σε τραγωδία στη Γερμανία, όταν ένας υπάλληλος της Deuts...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα