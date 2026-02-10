Μαρκ Άντονι: «Αυτό που παρουσιάζεται δεν είναι η αλήθεια» – Σπάει τη σιωπή του για τη ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ

Ο Μαρκ Άντονι διέψευσε έμμεσα τους ισχυρισμούς του Μπρούκλιν Μπέκαμ, δηλώνοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει παρουσιαστεί δημόσια η οικογενειακή σύγκρουση «δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια», λίγες εβδομάδες μετά τη δημόσια ρήξη του 26χρονου με τους γονείς του.

Ο 57χρονος τραγουδιστής μίλησε για πρώτη φορά για το θέμα σε συνέντευξή του, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη της υπόθεσης «εξαιρετικά ατυχή», ενώ τόνισε ότι δεν σκοπεύει να σχολιάσει λεπτομέρειες που αφορούν στην οικογένεια Μπέκαμ.

Οι κατηγορίες του Μπρούκλιν Μπέκαμ

Η παρέμβαση του Μαρκ Άντονι έρχεται περίπου τρεις εβδομάδες αφότου ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δημοσίευσε μια εκτενή, εξασέλιδη ανάρτηση στο Instagram, με την οποία διέκοψε δημόσια τις σχέσεις του με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ.

Στο επίκεντρο της δήλωσης βρέθηκε περιστατικό από τον γάμο του Μπρούκλιν με τη Νίκολα Πελτς το 2022, όπου κατηγόρησε τη μητέρα του ότι «οικειοποιήθηκε» τον πρώτο χορό του ζευγαριού. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μαρκ Άντονι —ο οποίος τραγουδούσε στη δεξίωση— τον κάλεσε στη σκηνή, ενώ στη συνέχεια κάλεσε τη Βικτόρια Μπέκαμ να χορέψει μαζί του, αντί για τη νύφη.

Ο Μπρούκλιν ισχυρίστηκε ότι η στιγμή αυτή τον έκανε να νιώσει «βαθιά ταπεινωμένος», ενώ υποστήριξε ότι η σύζυγός του αποχώρησε κλαίγοντας από την αίθουσα.

Η απάντηση του Μαρκ Άντονι

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, ο Μαρκ Άντονι δήλωσε:

«Δεν έχω τίποτα να πω για όσα συμβαίνουν στην οικογένεια. Είναι μια υπέροχη οικογένεια. Τους γνωρίζω από πριν γεννηθούν τα παιδιά. Είμαι νονός του Κρουζ».

Και πρόσθεσε:

«Αυτό που συμβαίνει είναι εξαιρετικά ατυχές. Αλλά ο τρόπος που παρουσιάζεται δεν είναι η αλήθεια».

Ο τραγουδιστής διατηρεί στενή φιλία με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ εδώ και χρόνια, ενώ οι δύο οικογένειες έχουν αμοιβαίους κουμπάρους, γεγονός που καθιστά τη δημόσια σύγκρουση ακόμη πιο ευαίσθητη.

Ο ρόλος του DJ στον γάμο

Πριν από τη δήλωση του Μαρκ Άντονι, ο DJ του γάμου, Fat Tony, είχε τοποθετηθεί δημόσια, αποδίδοντας την ευθύνη του «άβολου» περιστατικού στον τραγουδιστή και όχι στη Βικτόρια Μπέκαμ. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα δεν ήταν η συμπεριφορά, αλλά ο συγχρονισμός της στιγμής, καθώς ο πρώτος χορός του ζευγαριού είχε προγραμματιστεί διαφορετικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μπρούκλιν φαινόταν «συντετριμμένος», ενώ η Νίκολα Πελτς αποχώρησε σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Η οικογενειακή ρήξη συνεχίζεται

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έχει επίσης κατηγορήσει τους γονείς του για υπερβολικό έλεγχο στη ζωή του και για πιέσεις να υπογράψει συμφωνία παραχώρησης δικαιωμάτων στο όνομά του πριν από τον γάμο του, κάτι που —όπως υποστηρίζει— επηρέασε τη σχέση τους μόνιμα.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας της Νίκολα Πελτς, ο δισεκατομμυριούχος Νέλσον Πελτς, δήλωσε πρόσφατα πως στηρίζει πλήρως την κόρη του και τον γαμπρό του, αποφεύγοντας ωστόσο να εμπλακεί περαιτέρω στη δημόσια αντιπαράθεση.