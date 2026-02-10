Επεισόδια στο ΑΠΘ: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών – Στο «μικροσκόπιο» οι μολότοφ που εντοπίστηκαν σε πάρκο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια που ξέσπασαν έξω από το ΑΠΘ τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2). Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης έχει αποστείλει email προς τα τρία Πανεπιστήμια της πόλης και ζητεί να ενημερωθεί ποιοι από τους 313 προσαχθέντες ήταν φοιτητές και ποιοι όχι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ η έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., όπου εξετάζονται οι μολότοφ, που εντοπίστηκαν σε πάρκο επί της 3ης Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε ένα αποτύπωμα πάνω τους.

Ψάχνουν και για βίντεο στα social media

Την ίδια ώρα, συνεχής είναι η αναζήτηση βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τοπικά ενημερωτικά site της Θεσσαλονίκης, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο ακόμη στοιχείο που θα προσφέρει κάτι στην έρευνα των Αρχών. Κυρίως αν υπάρχουν πρόσωπα, που μπορούν να ταυτοποιηθούν με αυτά που πραγματοποίησαν την επίθεση στη διμοιρία των αστυνομικών δυνάμεων, με πάνω από 100 μολότοφ.

Η δικογραφία που σχηματίζεται είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων σε εμπρησμό, έκρηξη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά υπαλλήλου, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές Αρχές, επισημαίνουν πως δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο ΑΠΘ, ενώ σημειώνεται πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Ολόκληρη η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών

«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας.

Οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ μετά από πάρτι, χωρίς άδεια. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ έγιναν 313 προσαγωγές.

Παρέμβαση εισαγγελέα για τα σοβαρά επεισόδια

Ο προϊστάμενος εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ζητώντας, μεταξύ άλλων, να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία γνώριζε για την διεξαγωγή του πάρτι, αν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από τους διοργανωτές κι αν δόθηκε άδεια για να γίνει η εκδήλωση στην Πολυτεχνική Σχολή.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας θα εξεταστεί και η στάση που τήρησε εταιρεία φύλαξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου κι αν έπραξε όλα όσα προβλέπονται τόσο κατά την είσοδο εκατοντάδων ατόμων στη σχολή όσο και κατά την έναρξη και διάρκεια του πάρτι.

Σημειώνεται ότι οι πρυτανικές Αρχές ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή ότι ουδέποτε ζητήθηκε και ούτε έδωσαν άδεια για να διεξαχθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ενημερώσει δύο ημέρες νωρίτερα την ΕΛΑΣ για την «κινητικότητα» που υπήρχε στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ενημερώθηκαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής, όταν τα άτομα ξεκίνησαν να μπαίνουν μαζικά στην Πολυτεχνική Σχολή.

Για την υπόθεση διεξάγεται ήδη αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση.