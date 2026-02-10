Επεισόδια στο ΑΠΘ: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών – Στο «μικροσκόπιο» οι μολότοφ που εντοπίστηκαν σε πάρκο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών – Στο «μικροσκόπιο» οι μολότοφ που εντοπίστηκαν σε πάρκο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια που ξέσπασαν έξω από το ΑΠΘ τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2). Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης έχει αποστείλει email προς τα τρία Πανεπιστήμια της πόλης και ζητεί να ενημερωθεί ποιοι από τους 313 προσαχθέντες ήταν φοιτητές και ποιοι όχι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ η έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., όπου εξετάζονται οι μολότοφ, που εντοπίστηκαν σε πάρκο επί της 3ης Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε ένα αποτύπωμα πάνω τους.

μολότοφ- ΑΠΘ

Ψάχνουν και για βίντεο στα social media

Την ίδια ώρα, συνεχής είναι η αναζήτηση βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τοπικά ενημερωτικά site της Θεσσαλονίκης, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο ακόμη στοιχείο που θα προσφέρει κάτι στην έρευνα των Αρχών. Κυρίως αν υπάρχουν πρόσωπα, που μπορούν να ταυτοποιηθούν με αυτά που πραγματοποίησαν την επίθεση στη διμοιρία των αστυνομικών δυνάμεων, με πάνω από 100 μολότοφ.

Η δικογραφία που σχηματίζεται είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων  σε εμπρησμό, έκρηξη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά υπαλλήλου, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές Αρχές, επισημαίνουν πως δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο ΑΠΘ, ενώ σημειώνεται πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Ολόκληρη η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών

«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας.

Οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια έξω από το ΑΠΘ μετά από πάρτι, χωρίς άδεια. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ έγιναν 313 προσαγωγές.

Παρέμβαση εισαγγελέα για τα σοβαρά επεισόδια

Ο προϊστάμενος εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ζητώντας, μεταξύ άλλων, να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία γνώριζε για την διεξαγωγή του πάρτι, αν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από τους διοργανωτές κι αν δόθηκε άδεια για να γίνει η εκδήλωση στην Πολυτεχνική Σχολή.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας θα εξεταστεί και η στάση που τήρησε εταιρεία φύλαξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου κι αν έπραξε όλα όσα προβλέπονται τόσο κατά την είσοδο εκατοντάδων ατόμων στη σχολή όσο και κατά την έναρξη και διάρκεια του πάρτι.

Σημειώνεται ότι οι πρυτανικές Αρχές ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή ότι ουδέποτε ζητήθηκε και ούτε έδωσαν άδεια για να διεξαχθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ενημερώσει δύο ημέρες νωρίτερα την ΕΛΑΣ για την «κινητικότητα» που υπήρχε στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ενημερώθηκαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής, όταν τα άτομα ξεκίνησαν να μπαίνουν μαζικά στην Πολυτεχνική Σχολή.

Για την υπόθεση διεξάγεται ήδη αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:53 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Σαν σήμερα 11 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
23:10 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Σμήναρχος: Η έρευνα για την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα από την προηγούμενη υπηρεσία του – Το χρονικό μέχρι την προφυλάκιση και οι ισχυρισμοί για απειλές

Μετά τη μαραθώνια απολογία στο Αεροδικείο Αθηνών, ο 54χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορία...
22:44 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Πάτρα: Χρήστες ναρκωτικών πιάστηκαν στα χέρια στον ΟΑΚΑΝΑ – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός χ...
22:39 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Νέα Πέραμος:«Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες» – Τι κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου και ποιον θεωρεί πρόσωπο – κλειδί

Συνεχίζεται το θρίλερ στη Νέα Πέραμο με την εκτέλεση του 27χρονου Μανώλη, αφού πρώτα οι δράστε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα