Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 313 προσαχθέντες για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ – Τραυματίας αστυνομικός, ζημιές σε 3 αυτοκίνητα

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 313 προσαχθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος των προσαχθέντων κι έτσι αποχώρησαν. Υπενθυμίζεται ότι 1 αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 3 αυτοκίνητα.

Οι εικόνες έξω από την Πολυτεχνική Σχολή θύμιζαν πεδίο μάχης, αφού άγνωστοι εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και δακρυγόνων.

Ελεύθεροι οι προσαχθέντες για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα «άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ)».

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα. Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές. Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».