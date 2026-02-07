Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 313 προσαχθέντες για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ – Τραυματίας αστυνομικός, ζημιές σε 3 αυτοκίνητα

Σύνοψη από το

  • Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 313 προσαχθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και έτσι αποχώρησαν.
  • Άγνωστοι εξήλθαν αιφνιδιαστικά από χώρους του ΑΠΘ και επιτέθηκαν αναίτια στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών (μολότοφ). Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και δακρυγόνων.
  • Από τις σφοδρές επιθέσεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Παράλληλα, καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 313 προσαχθέντες για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ – Τραυματίας αστυνομικός, ζημιές σε 3 αυτοκίνητα

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 313 προσαχθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος των προσαχθέντων κι έτσι αποχώρησαν. Υπενθυμίζεται ότι 1 αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 3 αυτοκίνητα.

Οι εικόνες έξω από την Πολυτεχνική Σχολή θύμιζαν πεδίο μάχης, αφού άγνωστοι εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και δακρυγόνων.

Ελεύθεροι οι προσαχθέντες για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα «άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ)».

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα. Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές. Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα