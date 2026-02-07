Ανδρουλάκης στο TikTok για την GenRent: Για να μπορείτε να σχεδιάσετε το μέλλον σας με αξιοπρέπεια

Σύνοψη από το

  • Ένα βίντεο στο TikTok για το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης δημοσίευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στην GenRent.
  • Αφορμή για την ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε ένα βίντεο στο TikTok, που έγινε viral, με την Μελίνα να περιγράφει τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, δημοσιεύοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την στέγαση και σημειώνοντας πως «πάνω απ’ όλα άνθρωποι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

Ένα βίντεο στο TikTok για το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης δημοσίευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στην GenRent.

Αφορμή για την ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε ένα βίντεο στο TikTok, που έγινε viral, με την Μελίνα να περιγράφει τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το ενοίκιο του διαμερίσματός της θα διπλασιαστεί, όπως την ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης.

«Πάνω απ’ όλα άνθρωποι, και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για λύσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, που υπάρχουν, δημοσιεύοντας και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την στέγαση, σημειώνοντας πως «πάνω απ’ όλα άνθρωποι, και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι».

«Για να μπορείς Μελίνα, εσύ και κάθε νέοι να σχεδιάσετε το μέλλον σας με αξιοπρέπεια. Έτσι, για την αλλαγή!», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη:

@nikos.androulakis Πάνω απ’ όλα άνθρωποι, και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι. #genrent ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:32 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κατασκοπευτικό θρίλερ: Γυναίκα ο «άνθρωπος-σκιά» στην υπόθεση με τον 54χρονο σμήναρχο – Το προφίλ του Κινέζου πράκτορα

Μία γυναίκα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό, αλλά είναι πολίτης, φέρεται να είναι ...
18:08 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης και την αξιολογεί

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στο Συμβούλιο ...
16:27 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ: «Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα

Αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος, τονίζει το Δίκτυο Συνδικ...
14:05 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» σε μια αντιδραστική και αναχρονιστική Συνταγματική Αναθεώρηση

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα