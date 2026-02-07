Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος διψά για εκδίκηση- ‘Ολες οι εξελίξεις της εβδομάδας

Μυστικά, αποκαλύψεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα» από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00 στον Αlpha.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στις 21:0

Η Άννα ανοίγει για πρώτη φορά την ψυχή της στον πατέρα Νικόλαο και παραδέχεται τον έρωτά της για την Ελένη. Εκείνος την προειδοποιεί για τις συνέπειες και την ωθεί σε μια οδυνηρή απόφαση.

Την ίδια στιγμή, και η Ελένη, προκειμένου να αποφύγει τις πιέσεις της οικογένειάς της, δέχεται να γνωρίσει τον άντρα που της προξενεύει η Ειρήνη. Παράλληλα, ο Γεράσιμος βλέπει τη Δώρα με τον Αργύρη και αποφασίζει να μείνει κρυφά στη Στέρνα, έτοιμος να ανατρέψει τα πάντα.

Κι ενώ ο Χάρης πλέει μαζί με την Αναστασία σε πελάγη ευτυχίας, λόγω της επικείμενης υιοθεσίας του μωρού που φροντίζει η Χριστίνα, δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον γιατρό της Σοφίας, ο οποίος του ζητά να τον συναντήσει, καθώς η ψυχική της κατάσταση επιδεινώνεται.

Ο Παύλος, εντωμεταξύ, συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη της εγγονής του και η Χλόη τον παρακολουθεί ανήσυχη. Κι ενώ η νύχτα πέφτει, η Αγγέλα εξαφανίζεται από το σπίτι του Τόλη μαζί με ένα όπλο, πυροδοτώντας νέους κινδύνους.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 21:00

Ο Πέτρος έχοντας δει το οικείο τετ-α-τετ της Χλόης με τον πατέρα Νικόλαο, απαιτεί από τη Χλόη να κάνουν έρωτα όπως κάνουν όλα τα παντρεμένα ζευγάρια. Η Χλόη αντιδρά άσχημα και καταλήγουν να κοιμηθούν χώρια.

Ο Χάρης συναντιέται με τον Ηλία στο Δρομοκαΐτειο για να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα βοηθήσουν τον Ηλία να καταλάβει τι μπορεί να έχει προκαλέσει στη Σοφία το ψυχικό τραύμα που την έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση.

Στις φυλακές, η Χριστίνα παίρνει από τον Αντρέα το γράμμα που της άφησε η Αγγέλα, το περιεχόμενο του οποίου τη συγκλονίζει.

Παράλληλα, η Ειρήνη γνωρίζει επιτέλους τον «Λαμπρόπουλο», νομίζοντας αφελώς ότι πρόκειται για τον νόμιμο προμηθευτή της. Στο μεταξύ, ο Παύλος, μέσω του Τάσου, σχεδιάζει να σαμποτάρει συστηματικά το μαγαζί της Θάλειας.

Την ίδια ώρα, η Δώρα φτάνει ανυποψίαστη στο ξενοδοχείο για το μάθημά της με τη Δέσποινα, αγνοώντας ότι στο δωμάτιο βρίσκεται κρυμμένος ο Γεράσιμος, έτοιμος να της ανοίξει την πόρτα…

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00

Η Ελένη εξομολογείται την αλήθεια για την Άννα στον Κυριάκο, αλλά η αντίδρασή του έχει άσχημα αποτελέσματα. Η Μάρω λέει στον Νικηφόρο ένα σχέδιο που έχει για να στριμώξουν τον Παύλο, αλλά ο Νικηφόρος το βρίσκει επικίνδυνο.

Ο Γεράσιμος ζητάει από τη Δέσποινα να συναντήσει οπωσδήποτε τη Δώρα. Ο Χάρης έχει μια πολύ δυσάρεστη συνάντηση με τη Σοφία στο Δρομοκαΐτειο κι ο Ηλίας προβληματίζεται και ανησυχεί με τη συμπεριφορά της.

Ο Πέτρος ομολογεί στον Στέφανο ότι ο γάμος του με τη Χλόη περνάει κρίση και εκφράζει τον προβληματισμό του. Κι ενώ ο Παύλος επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τον πατέρα Νικόλαο στο σπίτι του, ένα συμβάν στο ξενοδοχείο τούς ταράζει όλους.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 21:00

Ο Κυριάκος καταρρέει μεθυσμένος στη σάλα του ξενοδοχείου, προκαλώντας αναστάτωση, και η Δέσποινα τον φροντίζει μέχρι να συνέλθει. Η Θάλεια, η Χλόη και ο Πέτρος καταφθάνουν ανήσυχοι και τον μεταφέρουν στο σπίτι, με τον Κυριάκο να αρνείται να εξηγήσει γιατί ήπιε τόσο.

Την ίδια στιγμή, η Ελένη, προτείνει στην Άννα να φύγουν για πάντα από τη Στέρνα, όμως η Άννα αρνείται.

Η Ελένη συντετριμμένη, μην έχοντας αλλού να στραφεί, καταφεύγει στον πατέρα Νικόλαο. Παράλληλα, ο Νικηφόρος, μετά από μια αποτυχημένη απόπειρά της Μάρως να αντιμετωπίσει τον Βαζούρα, παλεύει με την ταραχή που γεννήθηκε στιγμιαία μέσα του για κείνη.

Στο μεταξύ, ο Παύλος παριστάνει στον πατέρα Νικόλαο τον μετανοημένο, όμως ο πατέρας Νικόλαος αρνείται να του δώσει συγχώρεση όσο δεν παραδίδεται για τα εγκλήματά του στη χωροφυλακή.

Παράλληλα, ο Χάρης παίρνει τη μεγάλη δικαίωση: το διαζύγιο του βγαίνει. Όμως αυτός δεν είναι το μόνο ευχάριστο για την οικογένεια Βαρελά. Άλλο ένα απρόσμενα καλό νέο έρχεται και για τη Χριστίνα!

Δείτε το trailer