ΑΠΘ για τα επεισόδια: «Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός campus επιτέθηκαν στην αστυνομία – Δεν δόθηκε άδεια για πάρτι»

Με δελτίο Τύπου, οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ τοποθετούνται για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής. Νωρίτερα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «ξέφραγο αμπέλι».

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα», τονίζεται στο δελτίο Τύπου των Πρυτανικών Αρχών.

Υπενθυμίζεται πως στις 309 έφτασαν οι προσαγωγές των ατόμων για τα σοβαρά επεισόδια, με ρίψεις μολότοφ, που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα.

Μέχρι στιγμής καμία από τις προσαγωγές δεν μετατράπηκε σε σύλληψη, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης που επικαλείται το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου, προστίθεται πως «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».