Ρωσία: Δύο ύποπτοι στο μικροσκόπιο για την απόπειρα δολοφονίας του υποστράτηγου – Ανέκτησε τις αισθήσεις του ο «ήρωας» του Πούτιν

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), υποστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, έπειτα από ένοπλη επίθεση που δέχθηκε μέσα στην πολυκατοικία όπου διαμένει στη Μόσχα, με τις ρωσικές αρχές να κινούν πλέον τις διαδικασίες σε βάρος δύο υπόπτων.

Δύο ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του υψηλόβαθμου αξιωματούχου «θα ανακριθούν σύντομα», μετέδωσε το Σάββατο η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγή κοντά στην έρευνα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μετά την ανάκριση θα απαγγελθούν κατηγορίες στους υπόπτους, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται αν έχουν συλληφθεί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις ρωσικές αρχές για τυχόν κράτησή τους, αναφέρει το Reuters.

Ανέκτησε τις αισθήσεις του

Ο 64χρονος Αλεξέγεφ δέχθηκε πυρά την Παρασκευή, μέσα στο κτίριο της κατοικίας του και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η Kommersant, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, ανέκτησε τις αισθήσεις του το Σάββατο, ωστόσο παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ρώσοι ερευνητές ανέφεραν την Παρασκευή ότι άγνωστος δράστης πυροβόλησε επανειλημμένα τον Αλεξέγιεφ πριν διαφύγει από το σημείο.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, υποστηρίζοντας –χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία– ότι η ενέργεια αυτή είχε στόχο να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία δήλωσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το περιστατικό.

🇷🇺 🇺🇦 Assassination Attempt on Top Russian Officer Confirms Kiev Desire to Disrupt Talks- Lavrov. The assassination attempt on Russian Defense Ministry Lieut. Gen. Vladimir Alexeyev once again confirmed Zelenskyy’s focus on provocations to disrupt the negotiation process, Lavrov… pic.twitter.com/qbzCTsNK0l — Lenka White (@white_lenka) February 6, 2026

Ποιος είναι ο Αλεξέγεφ

Ο Αλεξέγεφ γεννήθηκε στις 24 Απριλίου 1961 στο χωριό Γκολόντκι, στην περιφέρεια Χμελνίτσκι της επαρχίας Βίνιτσα. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων του Ριαζάν το 1984.

Σύμφωνα με την Kommersant, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του υπηρετώντας σε μονάδες ειδικών δυνάμεων. Με την πάροδο των ετών, ανέλαβε τη διεύθυνση πληροφοριών στα επιτελεία της Στρατιωτικής Περιφέρειας Μόσχας και στη συνέχεια της Άπω Ανατολής, ενώ υπηρέτησε και στο κεντρικό γραφείο της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Υπηρετεί ως πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων (GRU) από το 2011.

Έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις για τη ρωσική κυβερνοεπίθεση στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016. Σύμφωνα με αναφορές, το Κρεμλίνο τον τίμησε τον επόμενο χρόνο με τον τίτλο του «Ήρωα» της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση του επέβαλε επίσης κυρώσεις για την υπόθεση δηλητηρίασης του πρώην Ρώσου πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του, στο Σάλσμπερι της Αγγλίας, το 2018.