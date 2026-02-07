Ρωσία: Δύο ύποπτοι στο μικροσκόπιο για την απόπειρα δολοφονίας του υποστράτηγου – Ανέκτησε τις αισθήσεις του ο «ήρωας» του Πούτιν

Σύνοψη από το

  • Ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), υποστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση έπειτα από ένοπλη επίθεση στη Μόσχα, με τις ρωσικές αρχές να κινούν διαδικασίες σε βάρος δύο υπόπτων.
  • Δύο ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του υψηλόβαθμου αξιωματούχου «θα ανακριθούν σύντομα», ενώ ο Αλεξέγεφ ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, παραμένοντας υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
  • Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία για την απόπειρα δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η υπονόμευση των ειρηνευτικών συνομιλιών, κάτι που η Ουκρανία αρνείται κατηγορηματικά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Δύο ύποπτοι στο μικροσκόπιο για την απόπειρα δολοφονίας του υποστράτηγου – Ανέκτησε τις αισθήσεις του ο «ήρωας» του Πούτιν

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), υποστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, έπειτα από ένοπλη επίθεση που δέχθηκε μέσα στην πολυκατοικία όπου διαμένει στη Μόσχα, με τις ρωσικές αρχές να κινούν πλέον τις διαδικασίες σε βάρος δύο υπόπτων.

Δύο ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας του υψηλόβαθμου αξιωματούχου «θα ανακριθούν σύντομα», μετέδωσε το Σάββατο η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγή κοντά στην έρευνα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μετά την ανάκριση θα απαγγελθούν κατηγορίες στους υπόπτους, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται αν έχουν συλληφθεί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις ρωσικές αρχές για τυχόν κράτησή τους, αναφέρει το Reuters.

Ανέκτησε τις αισθήσεις του

Ο 64χρονος Αλεξέγεφ δέχθηκε πυρά την Παρασκευή, μέσα στο κτίριο της κατοικίας του και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η Kommersant, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, ανέκτησε τις αισθήσεις του το Σάββατο, ωστόσο παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ρώσοι ερευνητές ανέφεραν την Παρασκευή ότι άγνωστος δράστης πυροβόλησε επανειλημμένα τον Αλεξέγιεφ πριν διαφύγει από το σημείο.

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, υποστηρίζοντας –χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία– ότι η ενέργεια αυτή είχε στόχο να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία δήλωσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το περιστατικό.

Ποιος είναι ο Αλεξέγεφ

Ο Αλεξέγεφ γεννήθηκε στις 24 Απριλίου 1961 στο χωριό Γκολόντκι, στην περιφέρεια Χμελνίτσκι της επαρχίας Βίνιτσα. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων του Ριαζάν το 1984.

Σύμφωνα με την Kommersant, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του υπηρετώντας σε μονάδες ειδικών δυνάμεων. Με την πάροδο των ετών, ανέλαβε τη διεύθυνση πληροφοριών στα επιτελεία της Στρατιωτικής Περιφέρειας Μόσχας και στη συνέχεια της Άπω Ανατολής, ενώ υπηρέτησε και στο κεντρικό γραφείο της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Υπηρετεί ως πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων (GRU) από το 2011.

Έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις για τη ρωσική κυβερνοεπίθεση στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016. Σύμφωνα με αναφορές, το Κρεμλίνο τον τίμησε τον επόμενο χρόνο με τον τίτλο του «Ήρωα» της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση του επέβαλε επίσης κυρώσεις για την υπόθεση δηλητηρίασης του πρώην Ρώσου πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του, στο Σάλσμπερι της Αγγλίας, το 2018.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:51 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ λέει ότι ήταν «τιμή του» η συνεργασία με τον παραιτηθέντα διευθυντή του, Μόργκαν ΜακΣουίνι

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Διευθυντή του επιτελείου του πρωθυπουργού, στην Βρετανία, ο ...
16:52 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Συγκλονιστικά πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυρα – Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Συγκλονίζουν τα πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στην Τουρκία, σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυ...
16:34 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Διευθυντής Προσωπικού του Κιρ Στάρμερ – Η δήλωση του πρωθυπουργού

O επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι π...
12:45 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γάζα: «Η Χαμάς δεν θα παραδώσει τα όπλα της», διαμηνύει ηγετικό στέλεχός της – Εμπόδιο στο σχέδιο Τραμπ οι «κόκκινες γραμμές» της οργάνωσης

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Ντόχα, ο Χάλεντ Μεσάαλ, ηγετικό στέλεχος της Χα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα