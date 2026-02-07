Θρίλερ στη Μόσχα: Νεκρός στην μπανιέρα του εντοπίστηκε πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας

Σύνοψη από το

  • Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρωσία η είδηση του θανάτου του Σεργκέι Τρόπιν, πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του διαμερίσματός του στη Μόσχα στις 6 Φεβρουαρίου.
  • Οι γιατροί ανέφεραν ότι η αιτία θανάτου ήταν οξύ καρδιακό επεισόδιο, ενώ πηγή του TASS δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας», καθώς δεν βρέθηκαν σημάδια πάλης ή βίας.
  • Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ανησυχητικό μοτίβο, καθώς αρκετοί Ρώσοι αξιωματούχοι υψηλού επιπέδου έχουν χάσει τη ζωή τους υπό μυστηριώδεις συνθήκες τα τελευταία χρόνια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Θρίλερ στη Μόσχα: Νεκρός στην μπανιέρα του εντοπίστηκε πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρωσία η είδηση του θανάτου του Σεργκέι Τρόπιν, πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Μόσχα.

Νεκρός στην μπανιέρα του

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η εφημερίδα Izvestia, ο Τρόπιν βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του στις 6 Φεβρουαρίου.

Οι γιατροί ανέφεραν στις 7 Φεβρουαρίου ότι η αιτία θανάτου του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης ήταν οξύ καρδιακό επεισόδιο.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας», δήλωσε μια πηγή στο πρακτορείο TASS. Στον χώρο δεν βρέθηκαν σημάδια πάλης ή βίας, αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ.

Το προηγούμενο βράδυ, όταν η είδηση του θανάτου έγινε γνωστή, τα μέσα ενημέρωσης επικοινώνησαν με την κόρη του Τρόπιν, η οποία εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε τίποτα για το περιστατικό.

Ποιος ήταν ο Τροπίν

Ο Σεργκέι Τρόπιν υπηρέτησε ως αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας από τον Φεβρουάριο του 1996 έως τον Μάρτιο του 1997, κατά την προεδρία του Μπόρις Γέλτσιν, αλλά τα τελευταία χρόνια διατηρούσε χαμηλό προφίλ.

Τον Μάιο του 1996, ο Γέλτσιν τον προήγαγε στον βαθμό του Συμβούλου Δικαιοσύνης Κράτους Α’ Τάξεως.

Θρίλερ με τους θανάτους

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ανησυχητικό μοτίβο, καθώς αρκετοί Ρώσοι αξιωματούχοι υψηλού επιπέδου και επικεφαλής μεγάλων εταιρειών έχουν χάσει τη ζωή τους υπό μυστηριώδεις συνθήκες τα τελευταία χρόνια.

Πολλοί από αυτούς διατηρούσαν δεσμούς με το Κρεμλίνο ή με τους τομείς ενέργειας, τεχνολογίας και μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας.

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, Αλεξέι Σκλιάρ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Μόσχα στις 15 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πηγή του Izvestia, υπήρχαν υποψίες ότι είχε αυτοκτονήσει, καθώς λίγο πριν από τον θάνατό του είχε στείλει μήνυμα στο οποίο απέδιδε στην σύζυγό του την ευθύνη για τα προβλήματά του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:51 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ λέει ότι ήταν «τιμή του» η συνεργασία με τον παραιτηθέντα διευθυντή του, Μόργκαν ΜακΣουίνι

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Διευθυντή του επιτελείου του πρωθυπουργού, στην Βρετανία, ο ...
16:52 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Συγκλονιστικά πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυρα – Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Συγκλονίζουν τα πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στην Τουρκία, σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυ...
16:34 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Διευθυντής Προσωπικού του Κιρ Στάρμερ – Η δήλωση του πρωθυπουργού

O επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι π...
12:45 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γάζα: «Η Χαμάς δεν θα παραδώσει τα όπλα της», διαμηνύει ηγετικό στέλεχός της – Εμπόδιο στο σχέδιο Τραμπ οι «κόκκινες γραμμές» της οργάνωσης

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Ντόχα, ο Χάλεντ Μεσάαλ, ηγετικό στέλεχος της Χα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα