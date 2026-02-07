Θρίλερ στη Μόσχα: Νεκρός στην μπανιέρα του εντοπίστηκε πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρωσία η είδηση του θανάτου του Σεργκέι Τρόπιν, πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Μόσχα.

Νεκρός στην μπανιέρα του

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η εφημερίδα Izvestia, ο Τρόπιν βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του στις 6 Φεβρουαρίου.

Οι γιατροί ανέφεραν στις 7 Φεβρουαρίου ότι η αιτία θανάτου του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης ήταν οξύ καρδιακό επεισόδιο.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας», δήλωσε μια πηγή στο πρακτορείο TASS. Στον χώρο δεν βρέθηκαν σημάδια πάλης ή βίας, αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ.

Το προηγούμενο βράδυ, όταν η είδηση του θανάτου έγινε γνωστή, τα μέσα ενημέρωσης επικοινώνησαν με την κόρη του Τρόπιν, η οποία εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε τίποτα για το περιστατικό.

Ποιος ήταν ο Τροπίν

Ο Σεργκέι Τρόπιν υπηρέτησε ως αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας από τον Φεβρουάριο του 1996 έως τον Μάρτιο του 1997, κατά την προεδρία του Μπόρις Γέλτσιν, αλλά τα τελευταία χρόνια διατηρούσε χαμηλό προφίλ.

Τον Μάιο του 1996, ο Γέλτσιν τον προήγαγε στον βαθμό του Συμβούλου Δικαιοσύνης Κράτους Α’ Τάξεως.

Θρίλερ με τους θανάτους

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ανησυχητικό μοτίβο, καθώς αρκετοί Ρώσοι αξιωματούχοι υψηλού επιπέδου και επικεφαλής μεγάλων εταιρειών έχουν χάσει τη ζωή τους υπό μυστηριώδεις συνθήκες τα τελευταία χρόνια.

Πολλοί από αυτούς διατηρούσαν δεσμούς με το Κρεμλίνο ή με τους τομείς ενέργειας, τεχνολογίας και μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας.

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, Αλεξέι Σκλιάρ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Μόσχα στις 15 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πηγή του Izvestia, υπήρχαν υποψίες ότι είχε αυτοκτονήσει, καθώς λίγο πριν από τον θάνατό του είχε στείλει μήνυμα στο οποίο απέδιδε στην σύζυγό του την ευθύνη για τα προβλήματά του.