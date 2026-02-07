Τραγωδία στη Χίο: Στην Αθήνα θα μεταφερθούν 6 τραυματισμένα παιδιά μεταναστών – Με πολλαπλά κατάγματα τα πέντε

Σύνοψη από το

  • Έξι ανήλικα παιδιά μετανάστες, πέντε εκ των οποίων με πολλαπλά κατάγματα, μεταφέρονται αεροπορικώς από τη Χίο στην Αθήνα για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».
  • Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να απολογηθεί ο Μαροκινός, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως ο διακινητής για την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στη Χίο: Στην Αθήνα θα μεταφερθούν 6 τραυματισμένα παιδιά μεταναστών – Με πολλαπλά κατάγματα τα πέντε

Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών μεταναστών από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στην Αθήνα πραγματοποίει το ΕΚΑΒ. Αεροσκάφος αναχώρησε στις 9 το πρωί από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας με προορισμό τη Χίο, προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους και να ακολουθήσει η αερομεταφορά τους προς την Αθήνα, υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ.

Από τα έξι παιδιά, τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο. Τα παιδιά θα νοσηλευθούν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Απολογείται το απόγευμα ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από τους μετανάστες ως διακινητής

Σήμερα, το απόγευμα (7/2) θα απολογηθεί ο Μαροκινός, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες, ως ο διακινητής, για την πολύνεκρη τραγωδία, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) στη Χίο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ μέσω των δικηγόρων του αναφέρει ότι ελπίζει σε μία διαδικασία που δεν θα επηρεαστεί από «πολιτικές πιέσεις» και «σκοπιμότητες».

Ο Μαροκινός είχε ζητήσει προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Η απολογία του για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες, που είχαν αναχωρήσει από την Τουρκία με προορισμό την Χίο, έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο Τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.

18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
