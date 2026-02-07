ΙΕΛΚΑ: Στο 2,45% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο – Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν και σε ποια έπεσαν οι τιμές

Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 2,45% τον Ιανουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Υπενθυμίζεται πως τον Δεκέμβριο του 2025, ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είχε αυξηθεί κατά 1,84%.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών παρουσιάζει αύξηση 1,57% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ το κυλιόμενο 12μηνο (Δεκέμβριος 2024–Νοέμβριος 2025) σημειώνει αύξηση 1,49%.

Το «ράλι» των αυξήσεων – μειώσεων των τιμών

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025 παρατηρούνται στις κατηγορίες:

απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-4,26%)

τροφές και είδη για κατοικίδια (-3,13%)

τρόφιμα παντοπωλείου (-1,99%)

τυροκομικά (-1,68%) και είδη μιας χρήσης

οικιακά και είδη για πάρτυ (-1,65%)

Οι πτώσεις αυτές οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση των τιμών παραγωγού για ορισμένα προϊόντα.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

φρέσκα κρέατα (+13,18%)

είδη πρωινού & ροφήματα (+10,07%)

μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη (+6,32%)

φρέσκα ψάρια και θαλασσινά (+5,90%)

αλκοολούχα ποτά (+5,07%)

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα, στην έρευνα σημειώνεται ότι πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειονότητα του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια.

Η επιρροή του κακάο και του καφέ

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά).

Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς τις τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Οι 3 λόγοι της συγκράτησης των τιμών

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ είναι:

Συγκράτηση πληθωρισμού . Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων . Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων. Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνει ότι η επίδραση της νέας πρωτοβουλίας για μείωση τιμών δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, καθώς η πρωτοβουλία επηρέασε τις πωλήσεις μόνο λίγων ημερών του μήνα Οκτωβρίου.

Οι Έλληνες επιλέγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και Made in Greece

Έρευνα που πραγματοποίησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Ιανουάριο του 2026, αποκάλυψε πως οι Έλληνες επιλέγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για οικονομία και «Made in Greece» για ποιότητα.

Ειδικότερα, η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Private Label) στα ελληνικά νοικοκυριά εκτοξεύεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να καθορίζει τις επιλογές των καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ.

Ωστόσο, παρά τη στροφή σε οικονομικότερες επιλογές, οι Έλληνες καταναλωτές δεν εγκαταλείπουν την εμπιστοσύνη τους στα ποιοτικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής με το καταναλωτικό κίνημα υπέρ του «Made in Greece» να διατηρεί δυναμική και βάθος.