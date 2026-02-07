«Πέπλο» ομίχλης κάλυψε τη Θεσσαλονίκη – Προβλήματα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Πέπλο ομίχλης κάλυψε από νωρίς το πρωί τη Θεσσαλονίκη, «κρύβοντας» πολλά από τα κτίρια αλλά και τα μνημεία της πόλης.

Λόγω της ομίχλης σημειώθηκαν μικροκαθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και στις αφίξεις των πτήσεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ενώ η ορατότητα των οδηγών κατά την κυκλοφορία των οχημάτων, ακόμη και στους κεντρικούς δρόμους, ήταν περιορισμένη και απαιτούνταν ιδιαίτερη προσοχή.

Προβλήματα έχουν παρουσιαστεί κυρίως σε πτήσεις από και προς Κωνσταντινούπολη, Τελ Αβίβ και Αθήνα, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών.

Παρά τα μικροπροβλήματα, η ομίχλη που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη προσέφερε ξεχωριστές εικόνες στους κατοίκους και τους επισκέπτες, ιδιαίτερα του παραλιακού μετώπου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για άπειρες φωτογραφίες.