Έβρος: Σε επιφυλακή Ορεστιάδα, Διδυμότειχο και Σουφλί λόγω υπερχειλίσεων ποταμών από τα βουλγαρικά φράγματα – Τα έκτακτα μέτρα

  • Σε επιφυλακή παραμένουν οι δήμοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου, καθώς τα βουλγαρικά φράγματα υπερέβησαν τα όρια πληρότητας και το φράγμα του Ιβαήλοβγκραντ υπερχειλίζει ήδη.
  • Ο δήμος Διδυμοτείχου ενημερώνει ότι ο μεγάλος όγκος υδάτων από τη Βουλγαρία αναμένεται να εισέλθει στον ποταμό Έβρο, με τον αυξημένο κίνδυνο να εστιάζεται κυρίως στα παρέβρια χωριά.
  • Ο δήμος Ορεστιάδας προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στη γέφυρα του Άρδα και στο κλείσιμο ιρλανδικών διαβάσεων, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφώνονται με τις αρχές.
Έβρος

Σε επιφυλακή και αυξημένη ετοιμότητα για πιθανές πλημμύρες παραμένουν οι δήμοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου, μετά και τη ρηματική διακοίνωση από το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, σχετικά με την κατάσταση των φραγμάτων στη γειτονική χώρα.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η στάθμη των υδάτων στα βουλγαρικά φράγματα υπερέβη τα όρια της πληρότητας, με το φράγμα του Ιβαήλοβγκραντ να υπερχειλίζει ήδη, ενώ η ροή των ποταμών Άρδας, Έβρου και Ερυθροποτάμου παρουσίασε σημαντική αύξηση.

Σουφλί: Αποφυγή κάθε δραστηριότητας κοντά σε ποτάμια και ρέματα

Προς αποφυγή ατυχημάτων και για την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους το τμήμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Σουφλίου συνιστά στους κατοίκους την αποφυγή κάθε δραστηριότητας, στις περιοχές κοντά σε ποτάμια και ρέματα, καθώς και τη λήψη μέτρων ασφαλείας από τους γεωργούς και κτηνοτρόφους απομακρύνοντας ζώα και αγροτικά μηχανήματα από τις επικίνδυνες περιοχές.

Διδυμότειχο: Μεγάλος όγκος υδάτων θα εισέλθει στον Έβρο

Ο δήμος Διδυμοτείχου ενημερώνει τους πολίτες πως βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων -ο μεγάλος όγκος υδάτων από τη Βουλγαρία αναμένεται να εισέλθει στον ποταμό Έβρο- ο αυξημένος κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στα παρέβρια χωριά.

Ως εκ τούτου καλεί τους κατοίκους:

  • Να αποφεύγουν κάθε προσέγγιση σε ιρλανδικές διαβάσεις, ρέματα και κοίτες ποταμών
  • Να μην επιχειρούν διέλευση από σημεία όπου παρατηρείται συγκέντρωση ή ροή υδάτων
  • Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και της Πολιτικής Προστασίας

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον Ερυθροπόταμο τα επίπεδα των υδάτων εμφανίζονταν μέχρι χθες σταθεροποιημένα.

Ορεστιάδα: Απαγορεύσεις μέχρι να υποχωρήσουν οι στάθμες των νερών

Ο δήμος Ορεστιάδας προχώρησε από χθες στη διακοπή της κυκλοφορίας στη γέφυρα του ποταμού Άρδα που συνδέει τους οικισμούς Φυλακίου και Ελαίας και στο κλείσιμο της διέλευσης των ιρλανδικών διαβάσεων σε Καστανιές και Ρίζια, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων και η απαγόρευση θα διαρκέσει μέχρι της υποχώρησης της στάθμης των νερών.

Ταυτόχρονα καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Αστυνομίας και τις σχετικές σημάνσεις, να χρησιμοποιούν το εναλλακτικό οδικό δίκτυο μέσω Καστανεών ή μέσω Κομάρων και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αποφεύγοντας την προσέγγιση στις όχθες του ποταμού.

Η υπερχείλιση του 2021

Η τελευταία σοβαρή υπερχείλιση του ποταμού Έβρου σημειώθηκε τον χειμώνα του 2021, όταν οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και υπερχείλιση σε τμήματα του Έβρου και του παραποτάμου του, τον Ερυθροπόταμο, με αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές στις παραποτάμιες περιοχές της βορειοανατολικής Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και το 2006 είχαν καταγραφεί σημαντικές πλημμύρες στη λεκάνη του Έβρου και του Άρδα, εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων.

