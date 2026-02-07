ΕΚΤ: Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά όσο ο πληθωρισμός παραμένει γύρω από το 2%. Παρά το γεγονός ότι το ισχυρό ευρώ ασκεί πιέσεις προς τα κάτω στον πληθωρισμό και παρακολουθείται στενά από την ΕΚΤ, προς το παρόν δεν επηρεάζει τις προβλέψεις ούτε απαιτεί αλλαγή στην νομισματική πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κριστίν Λαγκάρντ απηύθυνε πολλαπλά μηνύματα προς δανειολήπτες, καταθέτες, επιχειρηματίες και οικονομικούς αναλυτές με τις δηλώσεις της μετά την συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η εικόνα της Ευρωζώνης

Ευρωπαϊκές πηγές που έχουν γνώση των στοιχείων που εξετάστηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες στη συνεδρίαση της Φρανκφούρτης, περιγράφουν συνολικά την κατάσταση και τις προοπτικές της ευρωζώνης.

Η ΕΚΤ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μεταβολή επιτοκίων τους επόμενους μήνες αν δεν μεταβληθούν προς το χειρότερο τα σημερινά δεδομένα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 1,7% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat από 2% τον Δεκέμβριο και 2,1% τον Νοέμβριο.

Μόνον εάν προκύψουν ενδείξεις απότομης βουτιάς του πληθωρισμού η ΕΚΤ θα βρισκόταν αντιμέτωπη με το δίλημμα της μείωσης των επιτοκίων.

Οι κίνδυνοι για την ευρωπαϊκή οικονομία

Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να προκύψει, όπως αναφέρουν αναλυτές, είτε από ένα ισχυρό χτύπημα της ευρωπαϊκής οικονομίας από τους αυξημένους αμερικανικούς δασμούς, είτε από μεγάλο πλήγμα στις ευρωπαϊκές εξαγωγές λόγω του ακριβού ευρώ. Προς το παρόν η ΕΚΤ τηρεί στάση αναμονής. Παρ’ ότι η ανάπτυξη στην ευρωζώνη παραμένει ασθενική, το 2025 κινήθηκε στα επίπεδα του 1,5% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών και την πολιτική του αδύναμου δολαρίου.

Εξαγωγές και ισοτιμία ευρώ – δολαρίου

Τα τελευταία στοιχεία για το εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ συνοψίζεται στα εξής: Στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 η αξία των ευρωπαϊκών εξαγωγών στις ΗΠΑ αυξήθηκε 9,4%. Αύξηση 1,7% σημείωσε και η αξία των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ στο αντίστοιχο διάστημα.

Ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της σημαντικής αύξησης των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ το 9μηνο του 2025 αποδίδεται στην προσπάθεια επίσπευσης της παράδοσης ευρωπαϊκών εμπορευμάτων στις ΗΠΑ πριν την επιβολή των δασμών, γεγονός που σημαίνει ότι τα στοιχεία των επόμενων μηνών θα μπορούν να δώσουν μία πιο αξιόπιστη εικόνα.

Κρίσιμο στοιχείο θα είναι και το ύψος στο οποίο θα σταθεροποιηθεί η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου (σήμερα 1 ευρώ ισούται με 1,18 δολάρια) καθώς οι εκτιμήσεις αναλυτών δεν αποκλείουν το 1 ευρώ να ξεπεράσει και το 1,22 δολάρια.

Όλες αυτές οι αβεβαιότητες είναι που αναγκάζουν την ΕΚΤ να είναι πολύ προσεκτική στις κινήσεις της. Γι’ αυτό η Κριστίν Λαγκάρντ δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για τα επιτόκια, λέγοντας ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται «συνεδρίαση με συνεδρίαση».