Πολωνία: Έκλεισε ξανά τον εναέριο χώρο της λόγω στρατιωτικών δραστηριοτήτων – Το ΝΑΤΟ «σήκωσε» αεροσκάφη

Ο εναέριος χώρος στη νοτιοανατολική Πολωνία έκλεισε εκ νέου τις τελευταίες ώρες λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας», σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Το αεροδρόμιο του Λουμπλίν παραμένει προσωρινά μη προσβάσιμο, καθώς στην περιοχή επιχειρούν αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση του FlightRadar24.

Airspace in southeastern Poland has once again been closed for the past few hours: CTR/TMA LUBLIN NOT AVBL DUT TO UNPLANNED MILITARY ACTIVITY RELATED TO ENSURING STATE SECURITY. NATO aircraft operating in the area at the moment: https://t.co/XwT8h6HtWA pic.twitter.com/lQ67ti8ysY — Flightradar24 (@flightradar24) February 7, 2026

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα αεροδρόμια του Λουμπλίν και του Ρζεσόφ δεν είναι προσβάσιμα λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας, ανέφερε η FAA σε ειδοποίηση (Notice to Airmen, NOTAM) που ανήρτησε στην ιστοσελίδα της.

Τον προηγούμενο μήνα, τα αεροδρόμια του Ρζέσοφ και του Λουμπλίν είχαν αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές τους, επικαλούμενα τακτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς να υπάρχει αναφορά σε κάποια άμεση απειλή για τον πολωνικό εναέριο χώρο, υπενθυμίζει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.