Πολωνία: Έκλεισε ξανά τον εναέριο χώρο της λόγω στρατιωτικών δραστηριοτήτων – Το ΝΑΤΟ «σήκωσε» αεροσκάφη

  • Ο εναέριος χώρος στη νοτιοανατολική Πολωνία έκλεισε εκ νέου τις τελευταίες ώρες λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας».
  • Το αεροδρόμιο του Λουμπλίν παραμένει προσωρινά μη προσβάσιμο, καθώς στην περιοχή επιχειρούν αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.
  • Τον προηγούμενο μήνα, τα αεροδρόμια του Ρζέσοφ και του Λουμπλίν είχαν αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές τους, επικαλούμενα τακτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Ο εναέριος χώρος στη νοτιοανατολική Πολωνία έκλεισε εκ νέου τις τελευταίες ώρες λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας», σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Το αεροδρόμιο του Λουμπλίν παραμένει προσωρινά μη προσβάσιμο, καθώς στην περιοχή επιχειρούν αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση του FlightRadar24.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα αεροδρόμια του Λουμπλίν και του Ρζεσόφ δεν είναι προσβάσιμα λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας, ανέφερε η FAA σε ειδοποίηση (Notice to Airmen, NOTAM) που ανήρτησε στην ιστοσελίδα της.

Τον προηγούμενο μήνα, τα αεροδρόμια του Ρζέσοφ και του Λουμπλίν είχαν αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές τους, επικαλούμενα τακτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς να υπάρχει αναφορά σε κάποια άμεση απειλή για τον πολωνικό εναέριο χώρο, υπενθυμίζει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

