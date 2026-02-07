Ουκρανία: Φιλοδοξίες για εκεχειρία τον Μάρτιο ενώ η ένταση μεταξύ Μόσχας – Κιέβου κλιμακώνεται – «Κάτι θα μπορούσε να γίνει», λέει ο Τραμπ

Ενώ οι διπλωματικές επαφές ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Κίεβο και Μόσχα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, οι εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, αλλά και μια απόπειρα δολοφονίας στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας, σκιάζουν τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ενώ, παράλληλα, διαμορφώνεται στο παρασκήνιο ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μέσα στον Μάρτιο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ, πολύ καλές συνομιλίες που έχουν να κάνουν με τη Ρωσία-Ουκρανία. Κάτι θα μπορούσε να γίνει», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν συζητήσει έναν φιλόδοξο στόχο, να καταλήξουν Ρωσία και Ουκρανία σε ειρηνευτική συμφωνία μέσα στον Μάρτιο.

Ωστόσο, πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις σημειώνουν ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι πιθανό να μετατεθεί, εξαιτίας της έλλειψης συμφωνίας στο κρίσιμο ζήτημα των εδαφών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ΗΠΑ και Ουκρανία έχουν συζητήσει επίσης τις προοπτικές ενός πιθανού δημοψηφίσματος και τη διεξαγωγή εκλογών τον Μάιο.

Πυροβολισμοί στη Μόσχα και κατηγορίες του Κρεμλίνου

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για τον πυροβολισμό ανώτατου στρατιωτικού αξιωματούχου έξω από πολυκατοικία στη ρωσική πρωτεύουσα.

Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι το Κίεβο ευθύνεται για τον πυροβολισμό του υποστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ενώ η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Ο ύποπτος φέρεται να διέφυγε αφού πυροβόλησε επανειλημμένα τον υποστράτηγο στη Μόσχα. Ο Αλεξέγεφ, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Ο 64χρονος αξιωματούχος είναι αναπληρωτής επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων (GRU) και έχει στο παρελθόν τιμηθεί από τον Βλαντιμίρ Πούτιν με το παράσημο του «Ήρωα» της Ρωσίας.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε ότι η επίθεση δείχνει πως το Κίεβο επιχειρεί να «σαμποτάρει» την ειρηνευτική διαδικασία, μετά τις συνομιλίες που είχαν προηγηθεί στο Άμπου Ντάμπι ανάμεσα σε εκπροσώπους των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αρκετοί ανώτεροι Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί, με το Κίεβο να έχει αναλάβει την ευθύνη για ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις.

Ανταλλαγή αιχμαλώτων

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία συμφώνησαν σε ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου.

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, Ουκρανία και Ρωσία ολοκλήρωσαν ανταλλαγή αιχμαλώτων, με 157 Ουκρανούς να επιστρέφουν στην πατρίδα τους σε αντάλλαγμα για 157 Ρώσους στρατιώτες.

Οι ανταλλαγές, που είχαν διακοπεί για πέντε μήνες, έχουν πλέον επανεκκινήσει.

Ζελένσκι: Η ουκρανική πολεμική αεροπορία πρέπει να βελτιωθεί

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την Παρασκευή την απόδοση της πολεμικής αεροπορίας σε ορισμένες περιοχές της χώρας «μη ικανοποιητική» και ανέφερε ότι λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της αντίδρασης απέναντι στα μαζικά ρωσικά κύματα επιθέσεων με drones σε κατοικημένες περιοχές.

Οι επαναλαμβανόμενες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές έχουν τους τελευταίους μήνες επικεντρωθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και διαταράσσοντας την παροχή θέρμανσης και νερού σε οικογένειες εν μέσω ενός ιδιαίτερα ψυχρού χειμώνα.

Μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν διαφαίνεται ακόμη κάποια ουσιαστική πρόοδος στις αμερικανικές ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, παρά τις δηλώσεις Τραμπ, έπειτα και από τις τελευταίες συνομιλίες αυτής της εβδομάδας.

Νέες συναντήσεις ανάμεσα σε ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, προγραμματίζονται «στο εγγύς μέλλον, πιθανότατα στις ΗΠΑ», όπως δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τον υπουργό Άμυνας και τον διοικητή της πολεμικής αεροπορίας ποια νέα μέτρα αντιαεροπορικής άμυνας χρειάζεται η Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τα ρωσικά πλήγματα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει.

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις με drones

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες 328 drones και 7 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, με την αντιαεροπορική άμυνα να καταρρίπτει 297 drones.

Στην κεντρική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σε ρωσική νυχτερινή επίθεση με drones και ισχυρές κατευθυνόμενες βόμβες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ολεκσάντρ Χάνζα.

Αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στην νότια περιφέρεια Ζαπορίζια τις πρώτες πρωινές ώρες τραυμάτισε 8 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές σε 18 πολυκατοικίες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ.

Καταφύγιο σκύλων στην πρωτεύουσα της περιφέρειας επλήγη επίσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 σκυλιά, όπως δήλωσε η γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου της Ζαπορίζια, Ρεχίνα Χαρτσένκο.

Μέσα σε παγωμένες συνθήκες στο Κίεβο, περισσότερα από 1.200 κτίρια κατοικιών σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας παραμένουν για ημέρες χωρίς θέρμανση, εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών στο ηλεκτρικό δίκτυο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε την Παρασκευή ότι το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης «αντιμετωπίζει την πιο οξεία κρίση του χειμώνα».

Με πληροφορίες από: Associated Press, The Indepedent, Reuters, Kyiv Post