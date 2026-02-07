Σμήναρχος: Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη για κατασκοπεία με το ερώτημα της εσχάτης προδοσίας

Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή, χωρίς δικαίωμα πρόωρης αποφυλάκισης, βρίσκεται ο 54χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που συνελήφθη στην 128 βάση, στο Καβούρι Αττικής το πρωί της Πέμπτης.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Είναι η πρώτη φορά από την Μεταπολίτευση που ασκείται σε εν ενεργεία στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων δίωξη με την κατηγορία της κατασκοπείας και το ερώτημα της εσχάτης προδοσίας.

Το άρθρο βάσει του οποίου του ασκήθηκε η δίωξη είναι το 22 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα – Εγκλήματα Κατασκοπίας, που αναφέρει περί Αθέμιτης συλλογής πληροφοριών: «Στρατιωτικός που με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα επιτυγχάνει να περιέλθουν σε γνώση του πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 143 ή να περιέλθουν στην κατοχή του έγγραφα ή άλλα πράγματα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες, τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών μέχρι τριών ετών. Αν όμως ενήργησε για να ωφελήσει ξένο κράτος ή για να βλάψει το ελληνικό κράτος τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και σε πολεμική περίοδο με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη».

Πρόκειται για τη βαρύτερη ποινή που προβλέπεται και μπορεί να εφαρμοστεί σε εν ενεργεία στρατιωτικό.

Επιπλέον, εάν καταδικαστεί αμετάκλητα από την δικαιοσύνη, βάσει του νέου Νόμου Δένδια θα χάσει και την ιθαγένειά του.

Σε 18μηνη διαθεσιμότητα

Ήδη, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου τον έχει θέσει σε 18μηνη διαθεσιμότητα.

Αυτό σημαίνει ότι – βάσει του άρθρου 102 που αναφέρει για τους μόνιμους εν ενεργεία αξιωματικούς και μόνιμους υπαξιωματικούς οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα ό,τι λαμβάνουν ποσοστό επί του συνόλου των αποδοχών τους ίσο με:

ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) για τις περ. α) και γ) της παρ. 1 και

ογδόντα τοις εκατό (80%) για την περ. β) της παρ. 1.

«O πελάτης μας είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί και ότι έχουμε να πούμε θα το πούμε στον ανακριτή» ανέφερε σε δηλώσεις του ο ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, Βασίλης Χειρδάρης, λίγα λεπτά μετά τη διορία που πήρε ο 54χρονος Σμήναρχος Χ.Φ. για να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή στο Αεροδικείο το πρωί της Τρίτης.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Οι πληροφορίες για την δράση του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας έφτασαν στην ΕΥΠ πριν από 4 μήνες (Οκτώβριο) μέσω της CIA. Σε συνεργασία με τον Ε Κλάδο του ΓΕΕΘΑ τέθηκε υπό παρακολούθηση. Έδινε την εντύπωση ότι ασκούσε τα καθήκοντά του ενώ στο παρασκήνιο προμήθευε με απόρρητες πληροφορίες την Κίνα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο Σμήναρχος έδειξε να είναι συνεργάσιμος με τις Αρχές, ωστόσο για τους αξιωματικούς τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και της ΕΥΠ υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Πότε στρατολογήθηκε ως κατάσκοπος της Κίνας; Σε ποιο βάθος έφτασαν οι πληροφορίες που έδινε; Ποια ήταν τα ευαίσθητα δεδομένα των Ενόπλων Δυνάμεων, του ΝΑΤΟ και συμμάχων που έδωσε; Έναντι ποιων ανταλλαγμάτων, αν υπήρξαν; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στο enikos.gr ότι ετοιμαζόταν να στείλει ένα νέο μεγάλο πακέτο απόρρητων πληροφοριών. Έτσι αποφασίστηκε την Πέμπτη το πρωί να γίνει η σύλληψή του στην 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών στο Καβούρι Αττικής, όπου ήταν Διοικητής. Στην αρχή έδειξε να ξαφνιάζεται και να αρνείται τις κατηγορίες, όμως λίγες ώρες μετά ομολόγησε.

Στελέχη του ΓΕΕΘΑ από κοινού με στελέχη της ΕΥΠ κατέσχεσαν τα κινητά του τηλέφωνα, τους υπολογιστές του, κάθε ηλεκτρονική συσκευή και ψηφιακό μέσο αποθήκευσης, ακόμη και τα usb που βρέθηκαν στο γραφείο του και το σπίτι, τα οποία βρίσκονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για ανάλυση.

Πάντως, ακόμα δεν έχει δοθεί εντολή για άρση του τραπεζικού του απορρήτου.