Πικέρμι: Πέθανε ο πεζός που είχε παρασυρθεί από μηχανή στη Λεωφόρο Μαραθώνος

Τραγικός επίλογος στο τροχαίο που έγινε το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι καθώς ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου είχε μεταφερθεί.

Το περιστατικό στο οποίο τραυματίστηκε και ο οδηγός της μηχανής, συνέβη περίπου 500 μέτρα μετά τη συμβολή της Μαραθώνος με την Πικερμίου.

Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση. Να σημειωθεί ότι στο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών.