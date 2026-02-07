Υπόθεση Παναγόπουλου: Οι Αρχές «ξεσκονίζουν» πρόσωπα, λογαριασμούς και συμβάσεις – Τι αναφέρει το πόρισμα για τα επιμορφωτικά προγράμματα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί, αρχεία, αναθέσεις έργων, συμβάσεις και κάθε στοιχείο που αφορά στη σχέση των πέντε ελεγχόμενων προσώπων με τα νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ, καθώς και με τον Γιάννη Παναγόπουλο.

Οι Αρχές «ξεσκονίζουν» τα πάντα μετά την εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη να διερευνηθεί η υπόθεση και για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών έξι φυσικών προσώπων και των εταιρικών λογαριασμών που συνδέονται με αυτά.

Μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται περιλαμβάνεται και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, του οποίου η σύμβαση με την ΕΡΤ ανεστάλη με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης. Σε ανακοίνωσή του, ο ίδιος αναφέρει ότι διαθέτει εταιρεία επικοινωνίας και ότι όλες οι συναλλαγές του με τη ΓΣΕΕ είναι νόμιμες, διαφανείς και αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας.

Στους ελεγχόμενους περιλαμβάνεται επίσης ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και παροχής έργου, ο οποίος με ανακοίνωσή του δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με επιμορφωτικό έργο και ότι όλες οι συναλλαγές του είναι διαφανείς, δηλώνοντας αθώος.

Επίσης ελέγχονται δύο αδέλφια με εκτυπωτική εταιρεία και ένας διαφημιστής με εταιρεία και συνεργασία στις καμπάνιες της ΓΣΕΕ.

Στα χέρια των εισαγγελικών Αρχών η αξιολόγηση της υπόθεσης

Οι αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να αποφασίσουν ποια υπηρεσία θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας. Το ενδεχόμενο διαβίβασης της υπόθεσης στην Οικονομική Εισαγγελία παραμένει ανοιχτό, καθώς το ελεγχόμενο ποσό, ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, αφορά κυρίως σε εθνικούς πόρους και σε μικρότερο βαθμό ευρωπαϊκούς.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η Οικονομική Εισαγγελία διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό για την ανίχνευση ροών χρήματος και τη διερεύνηση σύνθετων οικονομικών υποθέσεων, γεγονός που καθιστά πιθανό να αναλάβει την υπόθεση.

Η παραίτηση της πρώην Γενικής Γραμματέως Εργασίας

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη, πρώην γενικής γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας. Η ίδια δεν ελέγχεται στο πλαίσιο της υπόθεσης και, όπως ανέφερε στη δήλωσή της, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους.

Ωστόσο, γνωστοποιήθηκε ότι η παραίτηση συνδέεται με την προσωπική της σχέση με τον κ. Γεωργίου, γεγονός που την οδήγησε και στην απόφαση να μη λάβει τη θέση της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.

Τι αναφέρει το πόρισμα για τα επιμορφωτικά προγράμματα

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, η έρευνα αφορά την περίοδο 2020–2025, κατά την οποία εκπονήθηκαν επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα έργα φέρεται να ανατέθηκαν είτε με απευθείας αναθέσεις από τον κ. Παναγόπουλο είτε μέσω διαγωνισμών, στους οποίους, σύμφωνα με τους ελεγκτές, πρόεδρος της επιτροπής που αποφάσιζε για τον ανάδοχο ήταν και πάλι ο ίδιος. Τα έργα κατέληγαν εναλλάξ σε μία από τις έξι εταιρείες που ελέγχονται, όπως αναφέρει το ERTNews.

Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν διέθεταν την απαιτούμενη υποδομή, ούτε προσωπικό, ούτε υλικοτεχνικά μέσα, ούτε σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα για την υλοποίηση τέτοιων έργων.

Οι διακινούμενες χρηματικές ροές

Κατά το πόρισμα, από το συνολικό ποσό που ελέγχεται, ύψους περίπου 2 έως 2,1 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος φέρεται να διακινήθηκε σε μετρητά, «χέρι με χέρι», και όχι μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Μικρό μέρος των χρημάτων φέρεται να διακινήθηκε τραπεζικά προς τις έξι εταιρείες, σε μια προσπάθεια, σύμφωνα με τους ελεγκτές, να προσδοθεί νομιμοφάνεια στις συναλλαγές.