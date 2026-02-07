Γιάννα Σταυράκη: Η απόφαση του γιου μου να γίνει μοναχός με φόβισε – Δεν έχει κοπεί η επικοινωνία μαζί του

Σύνοψη από το

  • Η ηθοποιός Γιάννα Σταυράκη μίλησε για την απόφαση του γιου της να γίνει μοναχός, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά την φόβισε.
  • Η επικοινωνία της με τον γιο της, ο οποίος είναι πλέον μοναχός, δεν έχει κοπεί ποτέ, όπως η ίδια τόνισε.
  • Ο γιος της έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ψυχολογία και καθοδηγεί πολλά νέα παιδιά, ενώ η αγάπη τους εκμηδενίζει την απόσταση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Γιάννα Σταυράκη

Για την απόφαση του γιου της να γίνει μοναχός μίλησε η ηθοποιός, Γιάννα Σταυράκη στο περιοδικό «Λοιπόν».

Όπως είπε η ηθοποιός, η οποία συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», η απόφαση του γιου της αρχικά την φόβισε, αλλά ήταν σίγουρη ότι θα γινόταν ένας σωστός μοναχός. Μάλιστα, τόνισε ότι η επικοινωνία τους δεν σταμάτησε ποτέ να υφίσταται.

Πώς αντιδράσατε όταν ο γιος σας ανακοίνωσε ότι θέλει να γίνει ιερομόναχος;

Το έχω πει χιλιάδες φορές. Αρχικά με φόβισε, γιατί ο μοναχισμός έρχεται εντελώς κόντρα στις απαιτήσεις των καιρών και στα όνειρα που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους: να γίνουν γιατροί, δικηγόροι ή να εκπληρώσουν τα δικά μας σχέδια. Όμως, επειδή είχαμε εμπιστοσύνη στο παιδί μας, ξέραμε πως ό, τι κάνει θα το κάνει σωστά. Ήξερα ότι ο δρόμος είναι δύσκολος και απαιτεί αφοσίωση, αλλά ήμουν βέβαιη ότι θα γίνει σωστός μοναχός. Τον εμπιστευόμαστε απόλυτα και ξέραμε ότι θα αγωνιστεί στη ζωή του.

«Πάντα μιλάμε μαζί του»

Έχετε επικοινωνία μαζί του τώρα που είναι μοναχός;

Ναι, πάντα μιλάμε μαζί του. Από τότε που πήγε στο Όρος μέχρι και σήμερα η επικοινωνία μας δεν έχει κοπεί ποτέ. Όταν πήγε στη Νάξο ήταν πιο εύκολο, γιατί πηγαίνω τα καλοκαίρια και περνάμε υπέροχα.

Εκμεταλλεύεται τον χρόνο του για τις σπουδές και τις πνευματικές του δραστηριότητες. Τελείωσε την Ψυχολογία και καθοδηγεί πολλά νέα παιδιά. Η αγάπη μας εκμηδενίζει την απόσταση.

18:19 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

