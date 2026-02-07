Τραγωδία στην Πάργα: Νεκρός σε τροχαίο 42χρονος – Έπεσε το αυτοκίνητό του σε αρδευτικό κανάλι

Σύνοψη από το

  • Τραγωδία στην Πάργα, όπου ένας 42χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το αυτοκίνητό του, το οποίο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 6 το πρωί από διερχόμενο οδηγό για αγροτικό αυτοκίνητο που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι, βάθους δύο μέτρων, στον δρόμο Μεσοπόταμου και Καστρίου.
  • Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχε και η ΕΜΑΚ, ενώ ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας από το ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στην Πάργα: Νεκρός σε τροχαίο 42χρονος – Έπεσε το αυτοκίνητό του σε αρδευτικό κανάλι

Τραγωδία στην Πάργα. Ένας 42χρονος απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του μέσα από το αυτοκίνητό του, το οποίο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής.

Ειδικότερα, στις 6 το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάργα, ειδοποιήθηκε από διερχόμενο οδηγό, ότι στον δρόμο ανάμεσα στα χωριά Μεσοπόταμος και Καστρί, αγροτικό αυτοκίνητο βρίσκεται μέσα στο κανάλι, βάθους δύο μέτρων, το οποίο ήταν γεμάτο νερό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχε και η ΕΜΑΚ. Τον 42 χρόνο παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

