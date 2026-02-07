Τραγωδία στην Πάργα: Νεκρός σε τροχαίο 42χρονος – Έπεσε το αυτοκίνητό του σε αρδευτικό κανάλι

Τραγωδία στην Πάργα. Ένας 42χρονος απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του μέσα από το αυτοκίνητό του, το οποίο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής.

Ειδικότερα, στις 6 το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάργα, ειδοποιήθηκε από διερχόμενο οδηγό, ότι στον δρόμο ανάμεσα στα χωριά Μεσοπόταμος και Καστρί, αγροτικό αυτοκίνητο βρίσκεται μέσα στο κανάλι, βάθους δύο μέτρων, το οποίο ήταν γεμάτο νερό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχε και η ΕΜΑΚ. Τον 42 χρόνο παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.