Βίντεο: 3 άνδρες εγκλωβίστηκαν στα παγωμένα νερά κόλπου της Νέας Υόρκης – Καρέ καρέ η δραματική διάσωση

Σύνοψη από το

  • Τρεις άνδρες διασώθηκαν από την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), έπειτα από την πτώση τους μέσα σε παγωμένα νερά στον κόλπο Τζάμαικα, στο Κουίνς, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε συγκλονιστικό βίντεο.
  • Οι τρεις άνδρες, όλοι 22 ετών, βρέθηκαν να παλεύουν με τα παγωμένα νερά αφού κατέρρευσαν πάνω στον πάγο στο Far Rockaway λίγο μετά τις 4 μ.μ. τοπική ώρα.
  • Οι διασώστες βούτηξαν στα παγωμένα νερά και βοήθησαν τους άνδρες να μεταφερθούν στην ομάδα αεροπορικής υποστήριξης που κατέβαινε από ελικόπτερο, με όλους να διακομίζονται σε τοπικά νοσοκομεία σε σταθερή κατάσταση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: 3 άνδρες εγκλωβίστηκαν στα παγωμένα νερά κόλπου της Νέας Υόρκης – Καρέ καρέ η δραματική διάσωση

Τρεις άνδρες διασώθηκαν από την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), έπειτα από την πτώση τους μέσα σε παγωμένα νερά στον κόλπο Τζάμαικα, στο Κουίνς, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε συγκλονιστικό βίντεο την Παρασκευή το απόγευμα.

Οι τρεις άνδρες, όλοι 22 ετών, βρέθηκαν να παλεύουν με τα παγωμένα νερά αφού κατέρρευσαν πάνω στον πάγο στο Far Rockaway λίγο μετά τις 4 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τη New York Post, η NYPD και η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) ανταποκρίθηκαν άμεσα στο τηλεφώνημα του 911 για τους εγκλωβισμένους, και η μονάδα καταδύσεων της αστυνομίας ξεκίνησε τη διάσωση.

Σύμφωνα με το συγκλονιστικό βίντεο που κοινοποίησε η αστυνομίας της Νέας Υόρκης, οι διασώστες βούτηξαν στα παγωμένα νερά και βοήθησαν τους άνδρες να μεταφερθούν στην ομάδα αεροπορικής υποστήριξης που κατέβαινε από ελικόπτερο.


Οι άνδρες ανασύρθηκαν από το νερό και ξάπλωσαν αδύναμοι πάνω στον ραγισμένο πάγο, ενώ οι αξιωματικοί που είχαν ανταποκριθεί τους παρείχαν άμεση βοήθεια.

Στη συνέχεια, οι άνδρες μεταφέρθηκαν, κρεμασμένοι από το ελικόπτερο, όπως φαίνεται στο βίντεο. Και οι τρεις άνδρες διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, σε σταθερή κατάσταση.


Τα νερά του κόλπου Τζάμαικα είχαν θερμοκρασία περίπου 2 βαθμούς Κελσίου το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με το Tideschart.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:51 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ λέει ότι ήταν «τιμή του» η συνεργασία με τον παραιτηθέντα διευθυντή του, Μόργκαν ΜακΣουίνι

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Διευθυντή του επιτελείου του πρωθυπουργού, στην Βρετανία, ο ...
16:52 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Συγκλονιστικά πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυρα – Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Συγκλονίζουν τα πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στην Τουρκία, σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυ...
16:34 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Διευθυντής Προσωπικού του Κιρ Στάρμερ – Η δήλωση του πρωθυπουργού

O επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι π...
12:45 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γάζα: «Η Χαμάς δεν θα παραδώσει τα όπλα της», διαμηνύει ηγετικό στέλεχός της – Εμπόδιο στο σχέδιο Τραμπ οι «κόκκινες γραμμές» της οργάνωσης

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Ντόχα, ο Χάλεντ Μεσάαλ, ηγετικό στέλεχος της Χα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα