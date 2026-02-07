Βίντεο: 3 άνδρες εγκλωβίστηκαν στα παγωμένα νερά κόλπου της Νέας Υόρκης – Καρέ καρέ η δραματική διάσωση

Τρεις άνδρες διασώθηκαν από την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), έπειτα από την πτώση τους μέσα σε παγωμένα νερά στον κόλπο Τζάμαικα, στο Κουίνς, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε συγκλονιστικό βίντεο την Παρασκευή το απόγευμα.

Οι τρεις άνδρες, όλοι 22 ετών, βρέθηκαν να παλεύουν με τα παγωμένα νερά αφού κατέρρευσαν πάνω στον πάγο στο Far Rockaway λίγο μετά τις 4 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τη New York Post, η NYPD και η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) ανταποκρίθηκαν άμεσα στο τηλεφώνημα του 911 για τους εγκλωβισμένους, και η μονάδα καταδύσεων της αστυνομίας ξεκίνησε τη διάσωση.

Σύμφωνα με το συγκλονιστικό βίντεο που κοινοποίησε η αστυνομίας της Νέας Υόρκης, οι διασώστες βούτηξαν στα παγωμένα νερά και βοήθησαν τους άνδρες να μεταφερθούν στην ομάδα αεροπορικής υποστήριξης που κατέβαινε από ελικόπτερο.

PANOORIN: Kuha sa aerial footage and pagsagip ng mga awtoridad sa tatlong biktima na nahulog sa nagyeyelong tubig sa Jamaica Bay sa Far Rockaway sa Queens, New York. Nagtulong-tulong ang New York Police at Fire Department para agad na maiahon ang tatlong biktima na posibleng… pic.twitter.com/NbQ7ZxNU55 — GMA Integrated News (@gmanews) February 7, 2026



Οι άνδρες ανασύρθηκαν από το νερό και ξάπλωσαν αδύναμοι πάνω στον ραγισμένο πάγο, ενώ οι αξιωματικοί που είχαν ανταποκριθεί τους παρείχαν άμεση βοήθεια.

Στη συνέχεια, οι άνδρες μεταφέρθηκαν, κρεμασμένοι από το ελικόπτερο, όπως φαίνεται στο βίντεο. Και οι τρεις άνδρες διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, σε σταθερή κατάσταση.

A few people seem to have fallen through the ice on Jamaica Bay. pic.twitter.com/1LcEeRAXB5 — The Frantic (@TheFranticNYC) February 6, 2026

JUST IN | Three Rescued by Helicopter

Three people were rescued by helicopter after falling through the ice in Jamaica Bay. Citizen App video from the scene shows one of them being hoisted into the chopper. All are conscious and alert. Stay safe and updated with Citizen. 📍Far… pic.twitter.com/7mT7x76Vn0 — Citizen (@CitizenApp) February 6, 2026



Τα νερά του κόλπου Τζάμαικα είχαν θερμοκρασία περίπου 2 βαθμούς Κελσίου το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με το Tideschart.