Δολοφονία στη Φοινικούντα: Αγωγή της αδελφής του 68χρονου για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός του

  • Αγωγή κατά του ανιψιού του κατέθεσε η αδελφή του 68χρονου θύματος της δολοφονίας στη Φοινικούντα.
  • Με την αγωγή ζητά να κηρυχθεί ο ανιψιός ανάξιος κληρονόμος, λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση της δολοφονίας.
  • Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέα διάσταση στην τραγική υπόθεση που συγκλόνισε την περιοχή, μεταφέροντας το ζήτημα και στα κληρονομικά δικαιώματα.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Αγωγή της αδελφής του 68χρονου για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός του

Αγωγή κατέθεσε η αδελφή του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από μερικούς μήνες. Η αδελφή του 68χρονου κατέθεσε αγωγή για κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου στα Δικαστήρια της Καλαμάτας, δίνοντας νέα τροπή στο πολύκροτο θρίλερ της δολοφονίας που συγκλόνισε την περιοχή και το πανελλήνιο.

Η ίδια στρέφεται κατά του εγγονού της – που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας- ζητώντας να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος. Η ενάγουσα είναι η στενότερη συγγενής του θύματος, καθώς εκείνος δεν είχε παιδιά.

Η υπόθεση αφορά στη διαθήκη που φέρεται να συνέταξε το θύμα τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του, παρουσία τριών μαρτύρων. Η διαθήκη ανοίχθηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Πρωτοδικείο Πύλου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, και σε αυτήν ο ανιψιός του εκλιπόντος εμφανίζεται να κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας, όπως αναφέρει το ERTNews.

Στις φυλακές Κορυδαλλού κρατείται ο ανιψιός του ιδιοκτήτη

Υπενθυμίζεται, ότι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου, η οποία σημειώθηκε στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα. Από τις 15 Δεκεμβρίου βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Μέχρι σήμερα, η υπόθεση έχει οδηγήσει στην εμπλοκή και προσωρινή κράτηση πέντε προσώπων, χωρίς ωστόσο -τέσσερις μήνες μετά- να έχει αποσαφηνιστεί ποιος ήταν εκείνος, που πάτησε τη σκανδάλη και σκότωσε του δύο άνδρες το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Οι ενέργειες της ανιψιάς για να λειτουργήσει ξανά η επιχείρηση

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έχει ήδη ξεκινήσει ενέργειες με στόχο τη λειτουργία της επιχείρησης κατά την προσεχή τουριστική σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φοινικούντας, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την επαναλειτουργία του κάμπινγκ, εν μέσω της εκκρεμούς δικαστικής και ανακριτικής διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κύρια ανάκριση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα. Την υπόθεση χειρίζεται η Α’ Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ενώ η δικογραφία δεν έχει κλείσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό το προσεχές χρονικό διάστημα να κληθούν και νέα πρόσωπα, καθώς η έρευνα συνεχίζεται για όλες τις πτυχές της υπόθεσης που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον.

18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
