Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ έδωσαν σε Ουκρανία και Ρωσία διορία για συμφωνία έως τον Ιούνιο

Σύνοψη από το

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ έθεσαν διορία μέχρι τον Ιούνιο σε Ουκρανία και Ρωσία για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο.
  • Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρότειναν η επόμενη τριμερής συνάντηση να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στη χώρα τους για πρώτη φορά, πιθανώς στο Μαϊάμι.
  • Το νέο τελεσίγραφο Τραμπ υπογραμμίζει την αυξανόμενη πίεση στην Ουάσιγκτον για μια διαπραγματευτική λύση στο ουκρανικό, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: Reuters

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ έθεσαν διορία μέχρι τον Ιούνιο στην Ουκρανία και τη Ρωσία για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, μεταδίδει το Associated Press. Υπενθυμίζεται πως, όπως μετέδωσε χθες το Reuters, ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για εκεχειρία είχε διαμορφωθεί για μέσα στον Μάρτιο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα ασκήσει πιέσεις και στις δύο πλευρές για να την τηρήσουν.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν οι πλευρές να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές αυτού του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση στις πλευρές ακριβώς σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Οι δηλώσεις του έγιναν γνωστές το πρωί του Σαββάτου.

«Και λένε ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο. Και θα κάνουν τα πάντα για να τερματιστεί ο πόλεμος. Και θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για όλα τα γεγονότα», πρόσθεσε.

Νέες συνομιλίες, ίσως στο Μαϊάμι

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρότειναν η επόμενη τριμερής συνάντηση να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στη χώρα τους για πρώτη φορά, πιθανώς στο Μαϊάμι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», τόνισε.

Η προθεσμία αυτή έρχεται μετά τις πρόσφατες τριμερείς συνομιλίες που μεσολάβησαν από τις ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, και οι οποίες δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα, καθώς οι δύο εμπόλεμες πλευρές επιμένουν στις ασυμβίβαστες απαιτήσεις τους.

Η Ρωσία πιέζει την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, όπου οι μάχες παραμένουν έντονες, μία προϋπόθεση που, όπως δηλώνει το Κίεβο, δεν θα δεχθεί ποτέ.

Η συμφωνία θα περάσει από δημοψήφισμα

Σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει συζητηθεί από τις διαπραγματευτικές ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οποιαδήποτε συμφωνία θα υποβληθεί σε δημοψήφισμα από το Κίεβο, με τους Ουκρανούς πολίτες να καλούνται ταυτόχρονα να ψηφίσουν σε εθνικές εκλογές, σύμφωνα με πέντε ανώνυμες πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Η ομάδα διαπραγματευτών των ΗΠΑ -με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ- έχει εκφράσει στους Ουκρανούς ομολόγους της, σε πρόσφατες συναντήσεις σε Αμπού Ντάμπι και Μαϊάμι, ότι θα ήταν προτιμότερο το δημοψήφισμα να πραγματοποιηθεί σύντομα, ανέφεραν τρεις πηγές που γνωρίζουν τα γεγονότα.

Ο Τραμπ έχει στο μυαλό του τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Η σημερινή ανακοίνωση του Ζελένσκι, για το νέο τελεσίγραφο Τραμπ, υπογραμμίζει την αυξανόμενη πίεση στην Ουάσιγκτον για μια διαπραγματευτική λύση στο ουκρανικό, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, σημειώνουν οι Financial Times.

Εξάλλου, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν κάνει γνωστό ότι ο Τραμπ είναι πιθανό να επικεντρωθεί περισσότερο σε εσωτερικά θέματα όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, τον Νοέμβριο.

Αυτό σημαίνει ότι, από ‘δω και πέρα, τα ανώτατα στελέχη των ΗΠΑ θα διαθέτουν λιγότερο χρόνο για να εξασφαλίσουν μια ειρηνευτική συμφωνία, ανάφεραν δύο πηγές στο Reuters.

