ΑΠΘ: «Ξέφραγο αμπέλι», σύμφωνα με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης – 309 οι προσαγωγές από τα επεισόδια

  • Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης τοποθετείται για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα έξω από τον χώρο του ΑΠΘ, που το μετέτρεψαν σε «πεδίο μάχης», με 309 προσαγωγές.
  • Η Ένωση συγχαίρει την ηγεσία της πόλης που εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ, τονίζοντας ότι «όταν υπάρχει βούληση… τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο».
  • Εκφράζεται «αγανάκτηση και ο αποτροπιασμός» για όσους επιτρέπουν πάρτι εντός του ΑΠΘ, το οποίο χαρακτηρίζεται «ξέφραγο αμπέλι» και ορμητήριο εγκληματικών στοιχείων. Ζητείται η αναζήτηση ποινικών ευθυνών για όσους με την αδράνεια τους επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις.
ΑΠΘ: «Ξέφραγο αμπέλι», σύμφωνα με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης – 309 οι προσαγωγές από τα επεισόδια

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης τοποθετείται για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα έξω από τον χώρο του ΑΠΘ, που το μετέτρεψαν σε «πεδίο μάχης», τα οποία είχαν ως συνέπεια τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών σε οχήματα πολιτών. Οι προσαγωγές για τα επεισόδια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχουν φτάσει τις 309.

«Οφείλουμε να συγχαρούμε την ηγεσία της πόλης η οποία εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ταραξιών. Η επιχείρηση αυτή που επέφερε την προσαγωγή 309 ατόμων, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση, σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλες οι δικαιολογίες που ακούγαμε σε παρόμοια επεισόδια κατά το παρελθόν για την μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν απλά προφάσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επίσης εκφράζεται η «αγανάκτηση και ο αποτροπιασμός για αυτούς που επιτρέπουν την διεξαγωγή τέτοιου είδους πάρτι εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Είναι ανεπίτρεπτο εν έτει 2026, το ΑΠΘ που υποτίθεται φυλάσσεται και με ιδιωτική εταιρεία security να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι όπου μπορούν να εισέρχονται εγκληματικά στοιχεία τα οποία παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους σε ορμητήριο δολοφονικών ενεργειών και τους χώρους πέριξ αυτού σε εμπόλεμη ζώνη. Ήρθε η ώρα να αναζητηθούν οι ποινικές ευθύνες όλων αυτών που με την αδράνεια και την ατολμία τους επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις».

Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

