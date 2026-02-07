Βίντεο: Συμμορία ρήμαξε σούπερ μάρκετ με… κλεμμένο φορτωτή – Διέλυσαν τοίχο με το όχημα και έκλεψαν χιλιάδες λίρες σε μετρητά

Μια συμμορία χρησιμοποίησε ένα κλεμμένο όχημα βαρέως τύπου (φορτωτή) για να πραγματοποιήσει μια ληστεία σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Co-op στο Πλίμουθ της Βρετανίας, αφαιρώντας χιλιάδες λίρες σε μετρητά.

Βίντεο που καταγράφηκε δείχνει τη στιγμή που οι δράστες χτυπούν επανειλημμένα τον τοίχο του καταστήματος με τον φορτωτή, τις πρώτες ώρες της 2ας Φεβρουαρίου.

Συμμορία με συγκεκριμένο μοτίβο

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, τουλάχιστον τέσσερα άτομα συμμετείχαν στη διάρρηξη, ενώ θεωρείται πιθανό η επιδρομή να σχετίζεται με άλλες αντίστοιχες επιθέσεις με οχήματα που έχουν σημειωθεί σε όλη τη χώρα τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Έπειτα από εκτεταμένες έρευνες, τώρα πιστεύουμε ότι αυτό το περιστατικό θα μπορούσε να συνδέεται με αρκετές άλλες επιδρομές με οχήματα που έχουν συμβεί τους τελευταίους τέσσερις μήνες σε όλη τη χώρα».

Η συμμορία, η οποία χαρακτηρίζεται «πολύ οργανωμένη και εξαιρετικά εξελιγμένη», φαίνεται να επιφέρει στοχευμένα πλήγματα με τον φορτωτή μέχρι ο τοίχος να υποχωρήσει, αφήνοντας πίσω του κομμάτια σκυροδέματος.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι ύποπτοι εμφανίστηκαν στο σημείο σε τρία διαφορετικά οχήματα, όλα κλεμμένα από κοντινές ιδιοκτησίες, και ενημερώθηκε για τη διάρρηξη γύρω στη 1:45 π.μ. τοπική ώρα.

«Έχουμε ερευνήσει τις κάμερες κλειστού κυκλώματος, αλλά πιστεύουμε ότι η συμμορία κινήθηκε σε γνωστούς δρόμους για να αποφύγει την ανίχνευση και τα μέλη πιθανότατα είχαν επισκεφθεί την περιοχή πριν από το περιστατικό για να κάνουν αναγνώριση», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η αστυνομία ζητεί πληροφορίες από όσους διατηρούν Airbnb ή ξενώνες και είχαν κρατήσεις από τέσσερις άνδρες το Σαββατοκύριακο 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, καλεί μάρτυρες που ενδεχομένως είδαν κάτι ύποπτο στις πρώτες ώρες της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου να επικοινωνήσουν με τις αρχές.