Ρέθυμνο: 3 συλλήψεις για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Ρέθυμνο. Οι συλλήψεις έγιναν για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, κοκαΐνη και χρηματικά ποσά ως προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα.

Η σύλληψη έγινε χθες 6 Φεβρουαρίου στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και πρόκειται για 36χρονο ημεδαπό και δύο αλλοδαπούς 42 ετών και γυναίκα 28 ετών.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, διαπιστώθηκε ότι ο Έλληνας με τους αλλοδαπούς έχοντας συστήσει από κοινού εγκληματική ομάδα, κατείχαν και διακινούσαν στην πόλη του Ρεθύμνου ποσότητες κοκαΐνης.

Οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα συγκεκριμένα άτομα ενώ ακολούθησε έλεγχος στους ίδιους και έρευνες στις οικίες τους.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 103 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό 21.240 ευρώ, χρηματικό ποσό 3.700 λεκ Αλβανίας, χρηματικό ποσό 55 λίρες Αγγλίας, 4 κινητά τηλέφωνα, φαρμακευτικά δισκία μέρος των οποίων στερούνταν απαιτούμενης ιατρικής συνταγής και χρησιμοποιούνται για τη νόθευση ναρκωτικών ουσιών και μία σιδηρογροθιά.

Επιπλέον κατασχέθηκαν δύο οχήματα ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης των παράνομων δραστηριοτήτων.

Η προανάκριση διενεργείται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.