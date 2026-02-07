Ρέθυμνο: 3 συλλήψεις για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιπολικό

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Ρέθυμνο. Οι συλλήψεις έγιναν για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, κοκαΐνη και χρηματικά ποσά ως προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα.

Η σύλληψη έγινε χθες 6 Φεβρουαρίου στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και πρόκειται για 36χρονο ημεδαπό και δύο αλλοδαπούς 42 ετών και γυναίκα 28 ετών.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, διαπιστώθηκε ότι ο Έλληνας με τους αλλοδαπούς έχοντας συστήσει από κοινού εγκληματική ομάδα, κατείχαν και διακινούσαν στην πόλη του Ρεθύμνου ποσότητες κοκαΐνης.

Οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα συγκεκριμένα άτομα ενώ ακολούθησε έλεγχος στους ίδιους και έρευνες στις οικίες τους.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 103 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό 21.240 ευρώ, χρηματικό ποσό 3.700 λεκ Αλβανίας, χρηματικό ποσό 55 λίρες Αγγλίας, 4 κινητά τηλέφωνα, φαρμακευτικά δισκία μέρος των οποίων στερούνταν απαιτούμενης ιατρικής συνταγής και χρησιμοποιούνται για τη νόθευση ναρκωτικών ουσιών και μία σιδηρογροθιά.

Επιπλέον κατασχέθηκαν δύο οχήματα ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης των παράνομων δραστηριοτήτων.

Η προανάκριση διενεργείται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα