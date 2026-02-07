Τηλεθέαση (6/2): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα την Παρασκευή;

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.
Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 16,4%, ενώ στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 14,7%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- SKAI – Αταίριαστοι 16,4%
- ALPHA – Super Κατερίνα 12,7%
- OPEN – 10 παντού 12,3%
- MEGA- Buongiorno 11,7%
- ΑΝΤ1 – Το Πρωινό 11,7%
- STAR – Breakfast@Star 5,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Super Κατερίνα 14,7%
- MEGA- Buongiorno 11,6%
- SKAI – Αταίριαστοι 10%
- ΑΝΤ1 – Το Πρωινό 9,7%
- STAR – Breakfast@Star 7,4%
- OPEN – 10 παντού 5,7%