Τηλεθέαση (6/2): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα την Παρασκευή;

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.

Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 16,4%, ενώ στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 14,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

SKAI – Αταίριαστοι 16,4%

ALPHA – Super Κατερίνα 12,7%

OPEN – 10 παντού 12,3%

MEGA- Buongiorno 11,7%

ΑΝΤ1 – Το Πρωινό 11,7%

STAR – Breakfast@Star 5,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό