Τηλεθέαση (6/2): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα την Παρασκευή;

Σύνοψη από το

  • Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.
  • Πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 16,4%.
  • Στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 14,7%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.

Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 16,4%, ενώ στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 14,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • SKAI – Αταίριαστοι 16,4%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 12,7%
  • OPEN – 10 παντού 12,3%
  • MEGA- Buongiorno 11,7%
  • ΑΝΤ1 – Το Πρωινό 11,7%
  • STAR – Breakfast@Star 5,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Super Κατερίνα 14,7%
  • MEGA- Buongiorno 11,6%
  • SKAI – Αταίριαστοι 10%
  • ΑΝΤ1 – Το Πρωινό 9,7%
  • STAR – Breakfast@Star 7,4%
  • OPEN – 10 παντού 5,7%

