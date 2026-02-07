Μαρία Καβογιάννη: Τραγούδησε το «I will survive» με την Άννα Βίσση στο πλευρό της – Δείτε βίντεο

Το πιο θερμό χειροκρότημα κέρδισε η Μαρία Καβογιάννη, η οποία δεν δίστασε στιγμή και τραγούδησε το «I will Survive».

Η αγαπημένη ηθοποιός, που φαίνεται ότι αγαπάει ιδιαίτερα το συγκεκριμένο τραγούδι καθώς είναι η δεύτερη φορά που το τραγουδάει… live, διασκέδαζε στον χώρο όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση.

Κάποια στιγμή η τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή, πλησίασε στο σημείο όπου καθόταν με την παρέα της η ηθοποιός και της έδωσε το μικρόφωνο.

Στο βίντεο που έχει ανέβει στα social media, καταγράφεται η Μαρία Καβογιάννη να ερμηνεύει το τραγούδι και η Άννα Βίσση δίπλα της να την ενθαρρύνει.

Οι θαμώνες την χειροκροτούσαν ασταμάτητα.

Δείτε το βίντεο: