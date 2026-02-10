Σοκ στη Γαλλία: Καταδίκη 79χρονου για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση 89 ανηλίκων – Οι Αρχές αναζητούν θύματα σε ολόκληρο τον κόσμο

Ένας 79χρονος άνδρας καταδικάστηκε στη Γαλλία για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση 89 ανηλίκων, κατά την περίοδο 1967-2022, ενώ οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε μάρτυρες για να εντοπιστούν όλα τα θύματα.

Σύμφωνα με το BFMTV, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο εισαγγελέας του Γκρενόμπλ απηύθυνε έκκληση σε μάρτυρες για να βοηθήσουν στον εντοπισμό των θυμάτων του Γάλλου παιδόφιλου που φέρεται να δρούσε μεταξύ 1967 και 2022 σε πολλές χώρες.

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί συνολικά 89 θύματα, αλλά όχι όλα.

Ο εισαγγελέας του Γκρενόμπλ, Ετιέν Μαντό, δήλωσε: «Αν κάποια θύματα επιθυμούν να εμφανιστούν, θα πρέπει να το κάνουν γρήγορα».

Ο 79χρονος, ονόματι Jacques Leveugle, κατηγορήθηκε για «βιασμό» και «σεξουαλική κακοποίηση» ανηλίκων τον Φεβρουάριο του 2024 και έκτοτε κρατείται προφυλακιστέος.

Το USB με τα «απομνημονεύματά» του

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο Leveugle επισκεπτόταν τον αδερφό του στο Ιζέρ και ο ανιψιός του τον κατήγγειλε στις αρχές. Ο ανιψιός είχε βρει σε ένα USB «απομνημονεύματα», στα οποία ο θείος του κατέγραφε πολυάριθμες σεξουαλικές επαφές με αγόρια ηλικίας 13 έως 17 ετών.

Τον Οκτώβριο του 2023, ο ανιψιός, εκμεταλλευόμενος μια πεζοπορία με τον πατέρα και τον θείο του και έχοντας ήδη υποψίες, ανακάλυψε το USB ανάμεσα στα προσωπικά του αντικείμενα.

Εκεί βρήκε αρχεία, φωτογραφίες και κείμενα υπό μορφή «απομνημονευμάτων», στα οποία ο Leveugle περιέγραφε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με πολλά αγόρια, μέσω πνευματικής χειραγώγησης.

Στο ψηφιακό αυτό ημερολόγιο έγραφε ότι είχε συνειδητοποιήσει εδώ και καιρό μια «ιδιαίτερη φύση» που τον οδηγούσε να «δένεται» με αγόρια στην εφηβεία και στη συνέχεια να αποχωρίζεται από αυτά, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «παιδοφιλικό».

Έρευνες

Ο ανιψιός αποφάσισε να ενημερώσει τις αρχές. Η αστυνομική δύναμη του Vizille ξεκίνησε μια εκτεταμένη έρευνα και κατάφερε να εντοπίσει 89 θύματα μεταξύ 1967 και 2023. Ο Leveugle συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα και τέθηκε σε προφυλάκιση.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο ίδιος εξέφρασε μεταμέλεια: «Δεν ήμουν ενήμερος για την ηθική εξουσία που μπορούσα να ασκήσω» στους ανηλίκους, είπε στους ανακριτές.

Συνολικά, περίπου 40 ανήλικα άτομα έχουν ήδη αναγνωριστεί από τα γραπτά του κατηγορουμένου. Οι περισσότεροι έχουν υποβάλει καταγγελίες, αλλά κανένας δεν έχει προσχωρήσει στη δίκη ως πολιτικός ενάγων.

Ο εισαγγελέας Ετιέν Μαντό τόνισε ότι μόνο τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το 1993 και μετά δεν παραγράφονται, και ενθαρρύνει όλα τα θύματα να εμφανιστούν για να συγκεντρωθεί πλήρης εικόνα για τους βιασμούς και τις επιθέσεις.

Επίσης, πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής κανένα θύμα δεν έχει εντοπιστεί στην περιοχή του Γκρενόμπλ, αλλά το γραφείο του χειρίζεται τις έρευνες από τη στιγμή που καταγγέλθηκαν τα γεγονότα στο Vizille.

Δύο φόνοι

Παράλληλα, έχει ανοίξει άλλη έρευνα για δύο φόνους που φέρεται να διέπραξε ο Leveugle: της μητέρας του, την οποία ομολόγησε ότι στραγγάλισε με μαξιλάρι όταν βρισκόταν στο τελικό στάδιο καρκίνου το 1974, και της 90χρονης θείας του, το 1992, την οποία επίσης παραδέχτηκε ότι σκότωσε με τον ίδιο τρόπο, με το πρόσχημα ότι βρισκόταν στο τέλος της ζωής της.

Το προφίλ του

Γεννημένος στο Ανσί το 1946, ο Leveugle σπούδασε με στόχο να γίνει δάσκαλος ή νοσοκόμος, αλλά ποτέ δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του.

Ζούσε από διάφορες δουλειές, αναλαμβάνοντας τη διδασκαλία και τη διοίκηση κατασκηνώσεων για νέους, κυρίως εκτός χώρας, χωρίς να διαθέτει επίσημα προσόντα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, εργάστηκε στο νότιο τμήμα της Γαλλίας, στην Αλγερία, στην Ελβετία, στη Γερμανία, στον Νίγηρα, στις Φιλιππίνες, στην Ινδία, στην Κολομβία και στη Νέα Καληδονία.

Τα τελευταία χρόνια είχε εγκατασταθεί μόνιμα στο Μαρόκο, αλλά επέστρεφε τακτικά στο Ιζέρ για να επισκεφθεί τον αδερφό του. Τότε ήταν που ο ανιψιός του εντόπισε το USB και ενημέρωσε τις αρχές.