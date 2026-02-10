Αίγιο: Προσπάθησαν να εμβολίσουν την μοτοσικλέτα 27χρονου και να τον παρασύρουν – Τον ξυλοκόπησαν και εξαφανίστηκαν

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 27χρονος μεταφορέας οδηγός δίκυκλου στο Αίγιο, όπου οι δράστες του επιτέθηκαν χτυπώντας τον στο κεφάλι, προκαλώντας του επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κορίνθου. Σύμφωνα με την καταγγελία του 27χρονου, αρχικά τρία άτομα επιχείρησαν με αυτοκίνητο να εμβολίσουν την μοτοσικλέτα του, και στη συνέχεια να τον παρασύρουν με το όχημά τους, όπως μεταδίδει το tempo24.

Αναγνώρισε τους δράστες

Στη συνέχεια, οι δράστες κάλεσαν στο σημείο όπου έγινε το περιστατικό, άλλα πέντε άτομα, και του επιτέθηκαν χτυπώντας τον στο κεφάλι προκαλώντας του επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Η αναγνώριση των τριών επιβαινόντων στο αυτοκίνητο έγινε ύστερα από επίδειξη φωτογραφιών στο θύμα από αστυνομικούς και άμεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες αναζήτησής τους από τις Αρχές.

Ακόμη παραμένει άγνωστο αν το θύμα και οι δράστες γνωρίζονταν, ή εάν η επίθεση σε βάρος του 29χρονου έγινε για άλλους λόγους.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:53 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Σαν σήμερα 11 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
23:10 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Σμήναρχος: Η έρευνα για την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα από την προηγούμενη υπηρεσία του – Το χρονικό μέχρι την προφυλάκιση και οι ισχυρισμοί για απειλές

Μετά τη μαραθώνια απολογία στο Αεροδικείο Αθηνών, ο 54χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορία...
22:44 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Πάτρα: Χρήστες ναρκωτικών πιάστηκαν στα χέρια στον ΟΑΚΑΝΑ – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός χ...
22:39 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Νέα Πέραμος:«Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες» – Τι κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου και ποιον θεωρεί πρόσωπο – κλειδί

Συνεχίζεται το θρίλερ στη Νέα Πέραμο με την εκτέλεση του 27χρονου Μανώλη, αφού πρώτα οι δράστε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα