Αίγιο: Προσπάθησαν να εμβολίσουν την μοτοσικλέτα 27χρονου και να τον παρασύρουν – Τον ξυλοκόπησαν και εξαφανίστηκαν

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 27χρονος μεταφορέας οδηγός δίκυκλου στο Αίγιο, όπου οι δράστες του επιτέθηκαν χτυπώντας τον στο κεφάλι, προκαλώντας του επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κορίνθου. Σύμφωνα με την καταγγελία του 27χρονου, αρχικά τρία άτομα επιχείρησαν με αυτοκίνητο να εμβολίσουν την μοτοσικλέτα του, και στη συνέχεια να τον παρασύρουν με το όχημά τους, όπως μεταδίδει το tempo24.

Αναγνώρισε τους δράστες

Στη συνέχεια, οι δράστες κάλεσαν στο σημείο όπου έγινε το περιστατικό, άλλα πέντε άτομα, και του επιτέθηκαν χτυπώντας τον στο κεφάλι προκαλώντας του επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Η αναγνώριση των τριών επιβαινόντων στο αυτοκίνητο έγινε ύστερα από επίδειξη φωτογραφιών στο θύμα από αστυνομικούς και άμεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες αναζήτησής τους από τις Αρχές.

Ακόμη παραμένει άγνωστο αν το θύμα και οι δράστες γνωρίζονταν, ή εάν η επίθεση σε βάρος του 29χρονου έγινε για άλλους λόγους.