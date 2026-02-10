Βουλή: Την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη προτείνει η Επιτροπή Δεοντολογίας – «Είναι προκλητική»

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη προτείνει στην Ολομέλεια της Βουλής η κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η Επιτροπή εξέτασε αίτημα που υποβλήθηκε:

  • α) Για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 19-7-2024 αναφοράς και της από 7-8-2024 συμπληρωματικής αναφοράς του Σταματίου Πουλή προς διερεύνηση τυχόν τέλεσης του πλημμελήματος της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα) που φέρεται τελεσθέν στην Αθήνα κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2024 και
  • β) για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 19-11-2024 αναφοράς του Σταματίου Πουλή προς διερεύνηση τυχόν τέλεσης του πλημμελήματος της αθέμιτης επιρροής σε δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 167Α του Ποινικού Κώδικα), που φέρεται τελεσθέν στην Αθήνα το έτος 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες, «Ναι» στην άρση της ασυλίας του κ. Πολάκη είπαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. «Όχι» είπαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, και «Νίκη», ενώ απουσίαζε εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Είναι η πιο χυδαία άρση ασυλίας που μου έχουν κάνει. Είναι προκλητική. Με μηνύει ο Πουλής επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο», φέρεται να είπε στην Επιτροπή ο κ. Πολάκης.

