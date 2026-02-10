Γιούτα Λίρνταμ: Η πορεία της για το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα δάκρυα λύτρωσης – Ποια είναι η νέα «βασίλισσα» των 1.000 μέτρων

Η Γιούτα Λίρνταμ (Jutta Leerdam), με καταγωγή από την Ολλανδία, δεν έχει απασχολήσει τα διεθνή ΜΜΕ που καλύπτουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 μόνο για το εντυπωσιακό ρεκόρ στον πάγο που πραγματοποίησε χθες, και της χάρισε το χρυσό μετάλλιο, αλλά και για όσα συνέβησαν πριν και μετά την κούρσα της, που την έχουν φέρει στο επίκεντρο των συζητήσεων, που εκτείνονται πολύ πέρα από τον αθλητισμό.

Η 27χρονη Ολλανδή κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1.000 μέτρα γυναικών σημειώνοντας Ολυμπιακό ρεκόρ.

FIRST OLYMPIC GOLD. 🥇 Jutta Leerdam reaches the top of the Olympic podium at last. Power, precision, and a moment years in the making for this Showtime moment.#Olympics #wintersports #winterolympics #ISUShowTime #MilanoCortina2026 #speedskating pic.twitter.com/2baFn5Wxq6 — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 10, 2026

Ρεκόρ, χρυσό και λύτρωση

Τερμάτισε 0,28 δευτερόλεπτα μπροστά από τη Φέμκε Κοκ, ενώ το χάλκινο πήρε η Ιαπωνέζα Μίχο Ταγκάκι (1:13.95).

Αγωνιζόμενη στην τελευταία σειρά απέναντι στην Ταγκάκι, η Λίρνταμ κράτησε σταθερό ρυθμό και τερμάτισε με χρόνο 1:12.31, μπροστά σε εκκωφαντικό πλήθος Ολλανδών φιλάθλων, σημειώνει το ESPN.

Ο χρόνος της ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο ταχύτερος από εκείνον με τον οποίο η Takagi είχε κερδίσει το χρυσό στο Πεκίνο το 2022, αφήνοντας τότε τη Λίρνταμ δεύτερη.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το αποτέλεσμα στους αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα αποτέλεσε ταυτόχρονα λύτρωση και κορύφωση για την καριέρα της, σχολιάζει ο Guardian.

Με δάκρυα στα μάτια

Αμέσως μετά τον τερματισμό, στάθηκε μπροστά στις εξέδρες, για να στείλει τα φιλιά της στον αρραβωνιαστικό της, τον YouTuber που έγινε πυγμάχος, Τζέικ Πολ (Jake Paul).

Μέσα σε ένα κατάμεστο στάδιο 7.000 θέσεων στα δυτικά προάστια του Μιλάνου, ο Τζέικ Πολ έκλαιγε στη δεύτερη σειρά, ενώ τα δάκρυα της Λίρνταμ είχαν αφήσει γραμμές από το eyeliner στο πρόσωπό της.

🚨 Jake Paul crying out of happiness when fiancé Jutta Leerdam wins 1000m speed skating gold at Milan 2026 Olympics pic.twitter.com/Gul5hVNLGq — Svilen Georgiev (@siscostwo) February 9, 2026

«Το μακιγιάζ μου ήταν παντού», είπε αργότερα γελώντας. «Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι καλό».

«Αφού η Φέμκε έσπασε το Ολυμπιακό ρεκόρ, τώρα και αυτή (η Λίρνταμ) έσπασε το Ολυμπιακό ρεκόρ», είπε ο Πολ. «Απλά, το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί ποτέ».

Jake Paul celebrating with Jutta Leerdam after she wins Gold at 1000m Winter Olympics pic.twitter.com/R8bcIPow8W — Best MMA Moments (@XcellentMMA) February 9, 2026



Μετά τη νίκη της δήλωσε: «Ήξερα ότι αν κατά τη διάρκεια της κούρσας ένιωθα κουρασμένη, δεν μου επιτρεπόταν να νιώσω κουρασμένη. Είπα στον εαυτό μου: “Έχεις 80 χρόνια για να αναρρώσεις από αυτό. Μπορείς να νιώσεις κουρασμένη μετά. Δεν θέλεις να ζήσεις μετανιώνοντας γι’ αυτό. Πάλεψες τόσο σκληρά”».

«Μετά τη γραμμή του τερματισμού ήμουν έκπληκτη, πολύ κουρασμένη και πολύ συγκινημένη», πρόσθεσε.

Τα επιτεύγματά της

Σύμφωνα με το Associated Press, η Λίρνταμ, που θα διεκδικήσει και δεύτερο μετάλλιο στα 500 μέτρα, έχει ήδη 12 μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, 6 εκ των οποίων χρυσά.

Στα 18 της ήταν ήδη παγκόσμια πρωταθλήτρια νέων και μέσα σε λίγες σεζόν, από τη μετάβασή της στην κατηγορία γυναικών, είχε καθιερωθεί ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου, αναφέρει ο Guardian.

Τη φετινή σεζόν κυριαρχεί στα 1.000 μέτρα, καθώς έχει επικρατήσει στους τρεις από τους τέσσερις αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου όπου έλαβε μέρος στη συγκεκριμένη απόσταση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

Τα «φώτα» στραμμένα πάνω της

Για όποιον γνώρισε χθες, ή σήμερα, τη Λίρνταμ για πρώτη φορά, το χρυσό μετάλλιο αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας της, καθώς τα αγωνιστικά της επιτεύγματα -σε συνδυασμό με τον τεράστιο αριθμό ανθρώπων που παρακολουθούν κάθε της κίνηση, αλλά και του Πολ, μέσω των social media– φέρνουν πάνω της ακόμα μεγαλύτερη προσοχή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jutta Leerdam (@juttaleerdam)



Η Μπρίτανι Μπόου, η Αμερικανίδα που εξακολουθεί να κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ των 1.000 μέτρων που έκανε το 2019, είπε: «Είναι μοναδική. Προφανώς έχει μια πλατφόρμα που κανείς άλλος δεν είχε ποτέ στον κόσμο του πατινάζ ταχύτητας».

«Και πρέπει απλώς να της βγάλω το καπέλο και να της δώσω τα εύσημα σήμερα. Δεν μπορώ καν να φανταστώ την ποσότητα της πίεσης και των προσδοκιών που έχουν πέσει πάνω της τα τελευταία χρόνια — και ειδικά σε αυτή τη στιγμή. Και το να μπορέσει να κάνει μια τέτοια επίδοση-ρεκόρ Ολυμπιακών Αγώνων είναι πραγματικά αξιέπαινο. Ξέρω την πίεση, το άγχος, όλα όσα χρειάζονται για να παλέψεις για κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jutta Leerdam (@juttaleerdam)



Η Λίρνταμ, από το ’s-Gravenzande της Νότιας Ολλανδίας, έχει γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αθλήτριες των χειμερινών σπορ, και η δημοσιότητα γύρω από το όνομά της την έχει αναδείξει σε ένα από τα πιο συζητημένα πρόσωπα αυτών των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Στο Μιλάνο, μάλιστα, έχει επιλέξει -σε μεγάλο βαθμό- να αφήσει στο περιθώριο τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, προτιμώντας να απευθύνεται κατευθείαν στο κοινό της μέσα από τα δικά της κανάλια επικοινωνίας, δηλαδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jutta Leerdam (@juttaleerdam)



Αυτή η στάση της έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε μερίδα Ολλανδών δημοσιογράφων, ωστόσο αντανακλά μια διαχρονική επιλογή στην πορεία της: η Λίρνταμ κινείται πάντοτε με τους δικούς της όρους, σημειώνει ο Guardian.

Πρώην συναθλήτριες και προπονητές της επισημαίνουν ότι η κριτική από τρίτους συχνά λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο και ενισχύει τη συγκέντρωσή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

Γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο άθλημα

Άνθρωποι του κύκλου της, την περιγράφουν ως ένα άτομο με έντονη αποφασιστικότητα, που από τη στιγμή που επέλεξε το πατινάζ, αφοσιώθηκε σε αυτό με απόλυτη προσήλωση.

Πριν στραφεί στο πατινάζ στην προεφηβεία, είχε ξεχωρίσει στο χόκεϊ, όμως την κέρδισε η ατομική φύση του αθλήματος.

Όπως έχει πει και η ίδια σε συνεντεύξεις της, το πατινάζ ταχύτητας είναι «ωμά ειλικρινές»: το αποτέλεσμα το καθορίζει το χρονόμετρο, όχι η άποψη.

Η «ντίβα» με το ιδιωτικό τζετ

Ωστόσο, η παρουσία της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις, όταν ταξίδεψε στην Ιταλία με ιδιωτικό τζετ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jutta Leerdam (@juttaleerdam)



Ο αθλητικός ρεπόρτερ Johan Derksen σχολίασε στην Daily Mail σχετικά: «Ζει ήδη σαν εκατομμυριούχος, με ιδιωτικά τζετ και όλα τα σχετικά».

«Η συμπεριφορά της μου είναι απαράδεκτη, σαν ντίβα. Αν ήμουν προπονητής της, δεν θα το ανεχόμουν. Σταδιακά, όλη η Ολλανδία αρχίζει να κουράζεται από τη συμπεριφορά της», πρόσθεσε στη βρετανική εφημερίδα.

Στα social media, τα σχόλια ήταν καυστικά, σημειώνει η New York Post.

«Γιούτα, καταλαβαίνεις τόσο λίγα για τη ζωή… ιδιωτική πτήση;! Τι εννοείς “ομάδα” Ολλανδίας;» έγραψε ένας.

«Ως μέλος της αποστολής της Ολλανδίας, να πετάς σε αθλητική διοργάνωση με ιδιωτικό τζετ και να τρως σούσι με τους φίλους σου; Αυτό δεν είναι καλό, κατά τη γνώμη μου», σχολίασε ένας άλλος.

«Ιδιωτικό τζετ για τους Χειμερινούς Αγώνες. Ενδιαφέρουσα επιλογή.», πρόσθεσε ένας τρίτος με μια δόση προβληματισμού, ενώ κάποιος άλλος, στο ίδιο μήκος κύματος, συμπλήρωσε ειρωνικά: «Αυτές οι ιδιωτικές πτήσεις είναι υπέροχες. Όσο περισσότερη ρύπανση, τόσο το καλύτερο…»

Την ίδια στιγμή, οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στην Κορτίνα απασχολούν τους διοργανωτές.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες με… ζέστη

Οι θεατές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων έφτασαν στην Κορτίνα με βαριά χειμωνιάτικα μπουφάν και γάντια, όμως την Κυριακή τα μπουφάν άνοιξαν και τα γάντια μπήκαν στις τσέπες, καθώς το χιόνι έλιωνε από τις στέγες — μια εικόνα που αποτυπώνει την επίδραση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, περιγράφει το Associated Press.

Όπως εξήγησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ο μετεωρολόγος του Climate Central, Σελ Γουίνκλεϊ, η ποσότητα χιονόπτωσης και οι θερμοκρασίες γίνονται ολοένα και λιγότερο προβλέψιμες, καθώς η Γη θερμαίνεται με ρυθμούς-ρεκόρ.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για τους διοργανωτές χειμερινών αθλημάτων, με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μεταφοράς της έναρξης μελλοντικών Χειμερινών Αγώνων από τον Φεβρουάριο στον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τον Γουίνκλεϊ, οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες Φεβρουαρίου στην Κορτίνα είναι πλέον τουλάχιστον τρεις φορές πιο πιθανές λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ τα τελευταία 70 χρόνια οι θερμοκρασίες Φεβρουαρίου στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 3,6 βαθμούς Κελσίου.