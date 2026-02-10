Δήμος Αθηναίων: Τσικνοπέμπτη στη Βαρβάκειο με δωρεάν παραδοσιακό τσίκνισμα, γλέντι με μουσική και χορό

Με δρώμενα που αναβιώνουν την ελληνική παράδοση και γεμίζουν την πόλη με μουσική και κέφι, ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ), προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Τσικνοπέμπτη στον Δήμο Αθηναίων είναι μια μεγάλη γιορτή χαράς και συνάντησης. Η Αθήνα βγαίνει στους δρόμους και γιορτάζει, τιμώντας τις παραδόσεις και τη ζωντανή πολιτιστική της ταυτότητα. Σας καλούμε να περπατήσουμε στην πόλη με οδηγό τα έθιμα, τη μουσική και το κέφι της Αποκριάς».

Από την Πλατεία Συντάγματος έως την πλατεία Κοτζιά και τη Βαρβάκειο Αγορά, η πόλη μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπαίθριο γλέντι, προσφέροντας μια αυθεντική αποκριάτικη εμπειρία, γεμάτη ήχους, χρώματα και παραδοσιακά έθιμα.

Οι ψησταριές θα «πάρουν φωτιά» στη Βαρβάκειο Αγορά

Το ραντεβού δίνεται στις 11:00 στην Πλατεία Συντάγματος, από όπου ξεκινά η μεγάλη εθιμική διαδρομή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι». Η πομπή θα καταλήξει στην Πλατεία Κοτζιά, με την αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου.

Οι ψησταριές θα «πάρουν φωτιά» στη Βαρβάκειο Αγορά, καθώς 800 κιλά κρέας θα διατεθούν δωρεάν. Το παραδοσιακό τσίκνισμα θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και χορό.

  • Στις 11:00, τον μουσικό παλμό δίνει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων.
  • Στις 11:30, ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων από τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λ. Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων ενισχύουν τον εθιμικό χαρακτήρα της ημέρας.
  • Το γλέντι κορυφώνεται στις 12:30 με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής, σε μια ξεχωριστή λαϊκή συναυλία.

Ο Δήμος Αθηναίων ευχαριστεί θερμά για την ευγενική χορηγία τους, τους ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ, Βίκος Cola, Φιξ Άνευ.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων ΕΔΩ

